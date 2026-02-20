Video: en plena estación de TransMilenio usuarios se vieron sorprendidos por presencia de Therians

La moda de los Therians ha tomado fuerza en las últimas semanas, luego de que en Argentina se dieran a conocer varios videos en los que aparecían jóvenes comportándose como animales, más exactamente como perros o lobos en varias plazas del país.

Precisamente y ante la polémica que se desencadenó, todo parece indicar que esta tendencia habría llegado a Bogotá, donde un grupo de jóvenes sorprendieron a usuarios de TransMilenio con un comportamiento inusual.

En videos filtrados se observa a dos personas con mascaras y colas de perro pegadas a la ropa, teniendo una conducta de animal, además hay un tercero que con una cuerda los mantiene cerca como si fueran mascotas.

El clip ha generado el rechazo de los internautas, donde argumentan que esta moda o tendencia se da por falta de “educación” y correctivos por parte de los padres.

"Si se normaliza esto, quién sabe dónde vamos a parar, hay que tratarlos tal cual se creen"; “Realmente me dan lástima esas personas que solo pueden relacionarse con los demás asumidos esta clase de comportamientos degradantes para un ser humano”, son algunos de los comentarios.

¿Qué son los Therians?

Los therians son personas que se identifican integralmente con un animal no humano en un nivel espiritual, psicológico o involuntario. A diferencia de un simple gusto por los animales, para un therian esta conexión es parte fundamental de su identidad interna.

A diferencia de un disfraz o cosplay, su práctica no se centra únicamente en la estética, sino en una vivencia identitaria que puede incluir gestos, movimientos, reflexiones personales y espacios de convivencia con otros miembros de la subcultura.

Aunque el concepto existe desde los años 90 en foros de internet, ha ganado muchísima visibilidad recientemente en plataformas como TikTok e Instagram. Esto ha hecho que muchos adolescentes se sienten atraídos por la estética.