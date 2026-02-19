“Entonces hay que llevar el cuido”: Anuncian convocatoria de therians en centro comercial al sur de Medellín y genera ola de reacciones

En las redes sociales se han conocido gran cantidad de videos y hasta convocatorias de los denominados therians, que son personas que afirman tener una identidad animal, caminan en cuatro patas, ladran y hasta aúllan. Al parecer, Medellín no es la excepción y se conoció una convocatoria para una reunión de este nuevo grupo de personas en un reconocido centro comercial.

Justamente, hace poco el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, se pronunció ante esta nueva tendencia y aseguró que en poco tiempo les saldrán defensores, que hasta los podrían volver una minoría.

Se conoce convocatoria de therians en Medellín

Este grupo de personas llegan a asegurar que no se trata de un juego, que por el contrario es una forma de identidad, por lo que han denunciado agresiones.

Las principales redes sociales en donde se observan videos de este tipo de personas son TikTok, Instagram y X, donde decenas de videos evidencian sus comportamientos, entre los que hay saltos, carreras y que caminan en cuatro patas.

“Así vamos… Dentro de poco seguramente alguien exigirá que sean reconocidos y respetados como “minorías”, mientras vulneran los derechos de las mayorías. Solo por el hecho de “auto percibirse” de esa manera", escribió el alcalde a través de sus redes sociales.

Justamente, en Tiktok se conoció la convocatoria para una reunión de therians en Medellín, la cual se realizaría en el sur de la ciudad, en el Centro Comercial Viva Envigado, el próximo 18 de marzo.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención, es la ola de reacciones que se han generado en donde los usuarios de internet han dicho que: “Me autopercibo como terminator, puedo ir?”, “entonces hay que llevar cuido, o qué?”, “¡Uy pa! metan vicio mejor”, “Total rechazo, estas conductas no se apoyan dan es tristeza” y “Ya sabemos para llevar cuido y periódico”.