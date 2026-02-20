El Tino Asprilla “amaneció bestial” y aseguró que quiere ser un Therian; ¿qué animal?

Faustino Asprilla es una de las leyendas más reconocidas del fútbol colombiano, mismo que en su larga trayectoria vistió desde la casaca del Cúcuta Deportivo hasta la del Newcastle de Inglaterra ; hombre que hoy hace parte de la cadena ESPN, donde funge como comentarista deportivo. Justamente el vallecaucano dio de qué hablar recientemente luego de dar una polémica opinión sobre los Therians.

A diferencia del simple disfraz o el cosplay, esta vivencia trasciende la imagen externa, pues conlleva una dimensión identitaria superior, expresada mediante ademanes, desplazamientos, ejercicios de introspección y entornos de interacción con otros miembros del grupo. Dicha tendencia surgió dentro de comunidades virtuales hacia finales del siglo veinte y principios del actual, primordialmente en foros digitales enfocados en analizar identidades divergentes, espiritualidad y lazos de pertenencia.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲 >>> El Tino Asprilla pidió para la Selección Colombia a delantero que es suplente y no lleva goles con su club

'Tino' Asprilla - Fotos: Capturas de ESPN

Gracias al auge de redes como TikTok e Instagram, la exposición de los therians ha crecido significativamente, impulsando la gestión de eventos físicos en distintas urbes del planeta. En Colombia, aparte de Bogotá, han ocurrido encuentros espontáneos en Medellín y Cali, sitios donde menores se agrupan para convivir, conversar y manifestar artísticamente dicha identidad.

Precisamente esta nueva tendencia fue tema de conversación en el perfil de ‘X’ del ‘Tino’ quien hizo una polémica publicación que despertó una ola de comentarios.

“He visto tantos videos de los Therians que hoy amanecí bestial, creyéndome un elefante. ¿Será que es maluco andar por ahí con el “moco” por fuera?“, expresó el exfutbolista en su cuenta donde acumula más de 700.000 seguidores.

Presentadora de RCN reveló que sus hijos son Therians

La presentadora de RCN, Violeta Bergonzi, generó revuelo en redes sociales al revelar que sus hijos se identifican como “therians”. A través de un video, la ganadora de MasterChef Celebrity expresó, entre la confusión y el humor, lo difícil que le resulta como madre procesar que su hija Alicia asegure ser una coneja, solicitando consejos a sus seguidores para entender este fenómeno de identidad animal.

La publicación abrió un intenso debate digital sobre esta subcultura, que implica una conexión espiritual o psicológica con animales y que ha ganado mucha fuerza en plataformas como TikTok. Mientras algunos internautas apoyaron a Bergonzi compartiendo experiencias similares, otros cuestionaron si se trataba de una broma o una crítica a las tendencias actuales, poniendo sobre la mesa temas como la imaginación infantil y la salud mental.