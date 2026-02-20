La inesperada razón por la que Carolina Cruz no estuvo con su hijo en su cumpleaños

Carolina Cruz es una conocida presentadora colombiana, quien desde hace varios años se ha destacado en diferentes producciones como lo son ‘Muy buenos días’, ‘Estilo RCN’, ‘La vuelta al mundo en 80 risas’ y actualmente forma parte de ‘Día a día’ de Caracol Televisión.

La presentadora de ‘Día a día’ con el paso de los años ha logrado destacarse también a través de las redes sociales, donde termina siendo bastante activa, actualmente alcanzando más de tres millones de seguidores. Además de dejar en evidencia varios de los proyectos con los que cuenta, también demuestra que lo más importante en su vida son sus dos hijos con Lincoln Palomeque, Matías y Salvador.

¿Qué pasó entre Lincoln Palomeque y Carolina Cruz?

La relación entre Lincoln Palomeque y Carolina Cruz llegó a su fin en marzo de 2022, tras más de 12 años de unión y dos hijos en común, Matías y Salvador.Aunque en su momento circularon rumores de infidelidad, ambos aclararon que la ruptura se dio en términos amistosos y debido a que el amor de pareja se transformó, decidiendo seguir caminos independientes pero manteniendo un vínculo sólido como padres.

Desde entonces, han sido un ejemplo de madurez en el mundo del entretenimiento, compartiendo fechas especiales y viajes familiares para garantizar el bienestar de sus hijos, mientras Carolina rehizo su vida sentimental con el piloto Jamil Farah y Lincoln se ha enfocado en su exitosa carrera actoral a nivel internacional.

¿Por qué Carolina Cruz, de ‘Día a día’ no asistió al cumpleaños de su hijo?

En medio de una de sus más recientes apariciones Carolina Cruz realizó una dinámica de preguntas con el fin de estar mucho más cerca de sus seguidores, donde la duda frente a la celebración de cumpleaños de su hijo menor no se hizo esperar: “La celebraron hoy a Salvador el cumple”. Ante el hecho la presentadora de ‘Día a día’ no guardó silencio e indicó: “Obvio Lincoln Palomeque y Luz María Osorio en la delantera mientras mamá llegaba del trabajo”, añadiendo una imagen de su expareja, Palomeque festejando junto a su hijo, Salvador, al parecer, en su jardín compartiendo en compañía de sus amigos.