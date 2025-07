Carolina Cruz paró en seco a quienes critican su cuerpo tras sus dos partos; aprovechó para revelar uno de sus secretos

Con 46 años, la tulueña Carolina Cruz se ha ganado a pulso la etiqueta de ser una de las presentadoras más queridas de la pantalla chica colombiana, todo esto debido a su aparición en formatos como ‘Día a Día’. A todo esto se le suma la gran acogida que tiene en las redes sociales, plataforma en la que tiene una comunidad bastante activa en la que no faltan los detractores, a quienes les puso un tatequieto por los comentarios que hacen sobre su figura tras sus dos embarazos.

Matías y Salvador, son los nombres de los ‘retoños’ de Cruz, niños que llegaron al mundo producto de la fallida relación de la vallecaucana con Lincoln Palomeque, hombre con el que mantiene una cordial relación en procura de brindarle lo mejor a sus ‘pequeños’, hasta el punto de que ambos están presentes en las fiestas de cumpleaños de los menores, celebraciones que siempre dan de qué hablar en la web.

Carolina Cruz y Lincon Palomeque se reunieron para celebrar el Día de Velitas (@carolinacruzosorio)

Pero el internet es un universo en el que nadie se escapa de ser criticado y tras sus dos partos ‘Caro’ recibió varias críticas por quienes no creían que ella hubiese recuperado su figura en un poco tiempo, algo que logró a punta de ejercicio, disciplina y buena alimentación; mismos pilares que ha puesto en ejecución en el Reto Renacer que hace parte de la plataforma Fun2Fit, que realizó junto a las profesionales Tata Gnecco y Marcela Barajas. Un reto de 27 minutos diarios al que más de 10.000 mujeres le han creído y en el que se vela por el autocuidado y el bienestar tanto físico como mental.

De esto y muchas más cuestiones habló Cruz en entrevista con PUBLIMETRO COLOMBIA, conversación en la que reveló cómo ha enfrentado a quienes hablan de su cuerpo sin conocer el esfuerzo y los profesionales en la materia que hay detrás:

“A lo largo de toda mi vida profesional me he encontrado con muchas cosas, pero a medida que va pasando el tiempo y que vas madurando y le vas restando importancia a eso, te enfocas en lo importante. Yo me desconecté de las redes hace mucho tiempo, como que no es mi prioridad, no leo ni lo bueno ni lo malo, me enfoco en lo que me suma y no pierdo el tiempo en redes sociales. Eso te roba una energía que no necesitas desperdiciar ahí. Ya pasé la página”, manifestó al diario gratuito más grande del mundo.