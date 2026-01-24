Carolina Cruz reveló por qué la separación de sus padres fue clave con Lincoln Palomeque, “sin una tercera persona”

Carolina Cruz con el paso de los años se ha convertido en una de las figuras más destacadas del entretenimiento en Colombia, destacándose como presentadora, empresaria y modelo. Sin embargo, en el año 2022 y luego de cumplir uno de sus más grandes sueños como lo fue convertirse en madre, confirmó su separación con el actor Lincoln Palomeque después de más de siete años juntos. Aunque este fue un golpe difícil para ambos, actualmente buscan contar con la mejor relación posible, todo el bienestar de sus dos pequeños, Matías y Salvador.

Le puede gustar: Esposa de Yeison Jiménez le hizo sentida petición a la novia de Jhonny Rivera en medio de su despedida

Si bien, la ahora expareja ha buscado no revelar mayores detalles sobre el motivo de su separación, lo cierto es que en varias ocasiones se han dejado ver juntos compartiendo fechas especiales de sus hijos y también apoyándolos a nivel escolar. Situación que ha generado varias dudas entre los seguidores de ambos, teniendo en cuenta que hace poco más de dos años, Cruz confirmó su relación con el piloto, Jamil Farah, dándole paso a una nueva etapa de su vida.

En diferentes apariciones, la presentadora de ‘Día a día’ ha dejado claro que este proceso no fue sencillo para ella, pero además de acercarse mucho más a Dios, también ha tomado terapia para así sanar aquellas heridas tanto de pareja como aquellas que vienen desde su niñez. En medio de uno de los más recientes capítulos de su pódcast ‘Mi mundo, mis huellas, mi verdad’ dio a conocer que sus padres también fueron un ejemplo a la hora de llevar una crianza respetuosa a pesar de una separación:

“Mis papás se separaron cuando mi hermano y yo ya estábamos muy grandes, yo tenía como 20. Ellos se separaron la primera vez volvieron para el momento de mi reinado y ya se volvieron a separar, pero yo crecí con un hogar unido hasta mis 20 años con mi papá y mi mamá en la casa, sin una falta de respeto, sin una tercera persona ahí como en la mitad, en discordia, no, mis papás tenían una relación muy tranquila.

Crecí después de su separación viendo a mi papá con su nueva esposa y viendo a mi mamá con las parejas que tenía, nos íbamos a disfrutar de una finca y yo podía viajar con mi papá y su esposa, con mi mamá y su esposo en ese momento. Entonces creo que por eso y por ver ese ejemplo, ese respeto, hoy tengo la relación que tengo con el papá de mis hijos porque también vi crecimiento un ejemplo de respeto y de madurez maravilloso en mi casa“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Carolina Cruz, de ‘Día a día’.

Cabe resaltar que en medio de sus diferentes apariciones con Palomeque, varios de sus seguidores les han demostrado su admiración por como han logrado llevar su relación, pues incluso Carolina Cruz desea que encuentre una mujer increíble que, por supuesto, sienta amor por sus hijos.