Carolina Cruz y Lincoln Palomeque se reunieron para celebrar el cumpleaños de su hijo; así fue la fiesta del menor

Carolina Cruz es una presentadora y modelo colombiana que cuenta con un amplio reconocimiento en el país, esto luego de su destacada participación en el Concurso Nacional de Belleza. Tiempo más tarde, llegó a la televisión a partir de programas como ‘Muy buenos días’ y ‘Estilo RCN’, contando así con el cariño de la gente, pero con el fin de seguir avanzando profesionalmente llegó a Caracol Televisión, siendo parte de ‘El festival internacional del humor’, ‘La vuelta al mundo en 80 risas’ y por supuesto, ‘Día a día’. En cuanto a su vida profesional, tampoco pasa de largo, contando con una larga relación con Lincoln Palomeque, de quien se separó en el año 2022, pero antes de esto le dio la bienvenida a sus dos hijos, Matías y Salvador.

¿Por qué se separaron Carolina Cruz y Lincoln Palomeque?

Si bien, durante los meses posteriores a su separación, ambos optaron por no referirse a este tema, lo cierto es que Cruz fue quien rompió el silencio, confesando que no fue por una tercera persona, sino, por el contrario, sus sentimientos habían cambiado y aunque intentaron ir a terapia y buscar diferentes soluciones esto no se dio, siendo lo mejor para ambos y para sus hijos la distancia, destacando que no fue una decisión fácil que tomar.

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque junto por el cumpleaños de su hijo

Durante la noche de este 19 de febrero, Carolina Cruz y Lincoln Palomeque se reunieron con el fin de celebrar un año más de vida del menor de la familia, Salvador.

Aunque se desconoce el lugar en el que se llevó a cabo el festejo, este sí contó con la presencia de varias personalidades de la farándula, así como también sus hijos, donde la temática fue sobre Spider-Man, uno de los personajes favoritos de Salvador. Sin dejar de lado, que a la hora de cantarle el cumpleaños, la presentadora y el actor se mostraron emocionados, compartieron este momento, a pesar de que desde hace un tiempo decidieron tomar caminos separados.

Cabe resaltar que el novio de Jamil Farah no habría estado presente en esta celebración por cuestiones de trabajo. Lo que queda claro es la excelente relación entre Palomeque y Cruz por el bienestar y la felicidad de sus hijos.

