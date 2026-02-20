Este es el fuerte motivo por el que Gabriela Tafur y Esteban Santos viven con sus suegros

Gabriela Tafur es una exreina de belleza y abogada, quien hizo parte de algunas de las temporadas del ‘Desafío’ de Caracol Televisión. Sin embargo, la caleña decidió renunciar al ‘reality’, luego de ser becada en la Universidad de Stanford para realizar su maestría, de la que se graduó hace un tiempo tras su llamativo matrimonio con Esteban Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos.

La pareja hace más de un año descrestó con su matrimonio demostrando el amor que se tienen, pero también su deseo por seguir construyendo juntos. Si bien, se encontraban radicados en Estados Unidos, lo cierto es que luego de la graduación de Tafur decidieron regresar a Colombia, esto con el fin de seguir llevando a cabo diferentes proyectos.

Aunque en principio se pensó que la pareja solo estaría durante un tiempo en Colombia, por cuestiones de trabajo y nuevos proyectos, Gabriela y Esteban adquirieron una casa para así conformar su hogar. Sin embargo, la obra se estaría demorando más de lo esperado, pues según lo mencionado la pareja decidió realizar algunas remodelaciones con el fin de convertirla en la casa de sus sueños.

Pero mientras que les hacen la entrega oficial de su casa, Gabriela Tafur y Esteban Santos están viviendo junto a sus suegros, es decir, con el expresidente Juan Manuel Santos y Tutina, quienes en varias ocasiones les han demostrado el cariño que les tienen y lo felices que están por su unión.

Hasta el momento se desconoce cual es la fecha aproximada en la que se mudarán oficialmente, pues Santos y Tafur suelen revelar pocos detalles con respecto a su vida, pues buscan enfocarse en cada uno de los proyectos con los que cuentan.

¿Cuántos hijos tiene Juan Manuel Santos?

El expresidente y Nobel de Paz Juan Manuel Santos tiene tres hijos fruto de su sólido matrimonio con María Clemencia Tutina Rodríguez: Martín, el mayor, quien es abogado y una figura muy influyente y activa en el debate político a través de las redes sociales; Esteban, el segundo, quien recientemente acaparó los titulares por su mediática boda con la exreina Gabriela Tafur y es recordado por su paso por el Ejército Nacional; y María Antonia, la única hija mujer y la menor del grupo, quien prefiere mantener un perfil más reservado y convirtió al exmandatario en abuelo con el nacimiento de su hija Celeste.