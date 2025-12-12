Claudia Bahamón recordó su grado como Arquitecta hace más de 20 años

Claudia Bahamón es una presentadora, modelo y activista originaria de Neiva, que inició en el mundo de la televisión al llegar a Noticias RCN.Tiempo después se consolidó como la carismática conductora deMasterChef Colombia y del reality del Miss Universe Colombia en su primera edición.

Sin embargo, más allá del entretenimiento, Bahamón ha destacado en campos muy alejados a este, recientemente en el campo ambiental y animalista, de hecho obtuvo una condecoración de parte del Congreso de la República. Esto fue el 11 de noviembre, donde Bahamón de la mano de la fundación Be Clá World recibió una condecoración por su compromiso con la protección ambiental, la educación ecológica y la promoción de practicas sostenibles en Colombia.

Ahora en su más reciente publicación compartió algunas postales de su grado como arquitecta hace más de 20 años, exactamente en el 2003, la presentadora por supuesto lucía mucho más joven y junto a su familia. “Estaba entre recuerdos y encontré este día especial. El día de mi grado como Arquitecta de la Universidad Javeriana de Bog. Año 2003″,expresó.

El reality de operaciones estéticas y cambios extremos de RCN que presentó Claudia Bahamón

Bahamón hizo parte del reality Cambio Extremo, un popular show colombiano que fue una adaptación local del formato estadounidense Extreme Makeover, emitido por el canal RCN. El programa, con el propósito de transformar vidas, seguía a un grupo de personas que, a través de cirugías plásticas, tratamientos odontológicos y asesoría de imagen, buscaban un cambio radical en su apariencia física.

Más allá de la estética, el show exploraba las historias personales de los participantes y cómo los complejos y las inseguridades físicas habían afectado sus vidas, buscando empoderarlos y devolverles la confianza en sí mismos. Se destacó por mostrar el proceso completo de transformación, desde las intervenciones quirúrgicas hasta el revelador resultado final, el programa fue emitido en los primeros años del 2000.