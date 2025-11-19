¿Quién fue el último eliminado de MasterChef y quiénes están en el top 5 de la competencia?

Una semana más en MasterChef Celebrity en la que Violeta Bergonzi, Carolina Sabino, Michelle Rouillard, Valentina Taguado y Pichingo se enfrentaron al nuevo reto de eliminación, el cual definió el rumbo de la competencia. Al inicio del capitulo, la prueba establecida fue preparar dos platos, uno salado y uno dulce, en 75 minutos, demostrando técnica y creatividad.

Con el paso de la competencia, han quedado los participantes más fuertes y así mismo se ha complicado para la elección de los jurados. En la noche del lunes 17 de noviembre, tras el mencionado reto, el eliminado fue Diego Alexander Gómez, más conocido como Pichingo, quien durante toda la competencia demostró su energía y nunca faltaron sus trobas.

De todos los famosos en riesgo de eliminación, los mínimos errores de Pichingo destacaron más, de hecho hizo unos profiteroles que no cumplieron las expectativas, por lo que Belén, Nicolás y Jorge tomaron la decisión final. Por supuesto, la despedida estuvo llena de palabras conmovedoras y sentimientos encontrados, de parte de quienes salieron hace poco y de los que continúan en el concurso.

¿Quiénes conforman el top 5 de MasterChef Celebrity Colombia 10 años?

Tras la eliminación de Pichingo, el programa finalmente definió quienes quedaron en el top 5 del programa, en la versión de este 2025, en la que la semifinal esta compuesto exclusivamente por mujeres: Carolina Sabino, Michelle Rouillard, Violeta Bergonzi, Alejandra Ávila y Valentina Taguado.

Son pocas la semana que le quedan al programa y después se espera que llegue al canal, el reality, La Casa de los Famosos en su tercera entrega, de la cual se ha podido ver que están en votaciones para elegir sus participantes.

¿Quiénes son los famosos que han ganado MasterChef Celebirty Colombia?

Desde su inicio en 2018, MasterChef Celebrity Colombia se ha consolidado como uno de los realities de cocina más vistos, coronando a varias celebridades de distintos ámbitos, ellos han sido sus ganadores: