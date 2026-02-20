Carolina Soto, de ‘Día a día’, confesó que está traumatizada con tendencia de Therians; así lo vivió desde su carro

‘Día a día’ se ha consolidado con el paso de los años como uno de los programas de entretenimiento más queridos de los televidentes y más icónicos dentro de Caracol Televisión. Desde hace varios años, quien hace parte del mismo es Carolina Soto, una presentadora y periodista, quien se ha consolidado en la industria de la farándula por su talento.

La presencia de la caleña en ‘Día a día’ ha traído consigo una amplia visibilidad que también se ha transformado en seguidores a través de sus redes sociales, donde termina siendo bastante activa, siendo la cara de importantes marcas, pero también compartiendo uno que otro detalle de su vida, especialmente de su familia quienes son lo más importante para ella.

En los últimos días una tedencia se ha tomado Bogotá y de paso ha causado conmoción en varios ciudadanos siendo los Therians, son adolescentes que se “autoperciben” como zorros o perros y por ende, actuán de tal manera. En medio de una de sus primeras publicaciones Soto indicó: “Por estos días me tiene impresionada este tema... ¿Ustedes que piensan?"

Sin embargo, esta no fue su única publicación, pues horas más tarde y mientras la presentadora de ‘Día a día’ viajaba en su camioneta esta tendencia vino a su mente estando al pendiente de las calles por las que se encontraba transitando: “A mí ese tema de Therians me tiene traumarizada, yo soy buscando y voy aquí en el carro mirando para todo lado para ver cuando se me atraviesa una mascara, una cola, o sea ustedes ya han visto alguno del ojo propio no de esos videos”, fueron las declaraciones expuestas por parte de Carolina Soto.

¿Cuántos hijos tiene Carolina Soto, de ‘Día a día’?

La presentadora de ‘Día a día’, Carolina Soto, tiene dos hijos fruto de su matrimonio con el empresario Germán González: Valentino y Violetta. Valentino, el primogénito, nació en 2017 y es constantemente protagonista en las redes sociales de su madre por su carisma, mientras que Violetta llegó en 2018 para completar la familia, siendo nombrada así en honor a la fallecida hermana de la presentadora, Sofía El Khoury. Para Carolina, sus hijos son su prioridad absoluta, y a través de sus plataformas digitales suele compartir con naturalidad los retos de la crianza, los viajes familiares y los momentos cotidianos que vive junto a “sus tesoros”, como ella misma los llama.