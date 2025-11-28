Carolina Soto, de ‘Día a día’, mostró lo orgullosa que está por nuevo logro de su hijo, “Nunca pediré perfección”

‘Día a día’ se ha consolidado con el paso de los años como uno de los programas de entretenimiento más queridos de los televidentes y más icónicos dentro de Caracol Televisión. Desde hace varios años, quien hace parte del mismo es Carolina Soto, una presentadora y periodista, quien se ha consolidado en la industria de la farándula por su talento.

Soto, además de su participación en la televisión colombiana, la caleña ha alcanzado una amplia acogida en las redes sociales, donde termina siendo bastante activa, compartiendo varios detalles de sus proyectos, pero también de su familia, quienes son lo más importante para ella.

Luego de varios años de matrimonio con Germán González, la presentadora de ‘Día a día’ le dio la bienvenida a sus dos hijos, Violeta y Valentino, quien son lo más importante para ella y con quienes busca compartir el mayor tiempo posible después de cumplir con sus respectivos proyectos.

Aunque sus hijos cuentan con pocos años de vida, lo cierto es que han logrado destacarse a nivel académico, especialmente su hijo, Valentino, quien estaría sobre los 8 años de edad. Pues durante una de sus más recientes apariciones, mostró el reconocimiento que recibió por parte de su institución educativa:

“Nunca te pediré perfección, solo que des lo mejor de ti. Y hoy lo hiciste, qué orgullo tan grande”, fueron las declaraciones que añadió Carolina Soto con la respectiva imagen de este nuevo logro de su hijo.

Carolina Soto tomada de las redes sociales de Carolina Soto

¿Qué le pasó a la hermana de Carolina Soto, de ‘Día a día’?

En el año 2015 tuvo que afrontar la perdida de su hermana menor, Sofía El Khoury. El hecho se dio durante unas vacaciones familiares en donde la menor fue succionada por una rejilla mientras estaba en la piscina, luego de ser atendida en un Hospital de Turquía, los médicos declararon muerte cerebral para la pequeña, siendo un golpe difícil para toda la familia.

Luego de más de 7 años desde su fallecimiento, Soto aseguró que el dolor ante su perdida ha sido inolvidable, pues una persona cercana se encuentra atravesando una situación parecida. La presentadora, a través de su cuenta de Instagram, aseguró que este domingo estuvo acompañando a una de sus amigas que tuvo que despedir a su hija: “Los momentos inexplicables de la vida, que llegan de un momento a otro y nos revuelvan el alma”