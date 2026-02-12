Polémico participante de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ abrió cuenta en Only Fans

RCN ya lleva tres temporadas adaptando uno de los realities más exitosos de Latinoamérica, ‘La Casa de los Famosos’, formato por el que han pasado reconocidas figuras del entretenimiento criollo. Justamente uno de los actores que participaron en la primera temporada anunció recientemente que se dedicará a la venta de contenido para adultos.

Omar Murillo, reconocido artista que hizo parte de ‘La Casa de los Famosos 1′ y reconocidas producciones como ‘El Man es Germán’, y ‘Las Detectivas y el Víctor’, dio a conocer que abrirá una cuenta en la plataforma Only Fans mientras se encuentra radicado en España y tras su ruptura con Koral.

Esta decisión le despertó una ola de críticas a Murillo, como: “¿Qué pasó con tu espiritualidad?, le cantabas a Dios y caíste en los trucos de Satanás", “Este tipo sí maneja un doble perfil, aparenta una vida que no es”, “, ”Ni Karen Sevillano se atrevió a tanto", “Para eso dañó el hogar”, fueron algunas de las reacciones.

Sara Uribe y Marilyn Patiño se desahogaron tras salir de LCDLF3

Tras más de un mes en competencia 24/7, Sara y Marylin abandonaron el programa para retomar su rutina diaria. Antes de salir, hablaron con varios medios, entre ellos Publimetro, donde compartieron detalles sobre su experiencia. Al ser consultadas sobre si participarían nuevamente en un reality que implique convivencia con otras personas, sus respuestas fueron diferentes.

Sara Uribe, quien ya ha estado en dos realities anteriormente, afirmó sin dudar que no volvería, señalando que esta experiencia fue suficiente para ella. En cambio, Marylin se mostró más entusiasta y aseguró que aceptaría participar en otro formato similar si se le presenta la oportunidad.

Otro de los aspectos, es que ya en varias ocasiones se les escucho diciendo que querían irse, frente a esto respondieron que era cierto, sobre todo Sara, quien dijo que había sido difícil tener que aguantar los conflictos y la comida, indicando que si suelen aguantar hambre.

También recalcó Marily: “Yo fui feliz, triste, estuve con las emociones a flor de piel, fui yo, como me defendí con argumentos en los posicionamientos desde mi educación y principios y valores, estoy contenta“, mientras que Sara: “Yo disfruté, obviamente ya estaba cansadita, ya me quería ir y sentía que ya se iba a poner pesada la casas con lo que venía, más comentarios fuertes, más agresiones, más hambre. Cada vez las emociones van jugando un papel muy fuerte y no quería verme involucrada ahí (...)“.