Encuentro de Gustavo Petro y Donald Trump: se conocen las primeras imágenes de la esperada reunión

El encuentro entre ambos mandatarios inició oficialmente en la Casa Blanca y ya comienzan a conocerse detalles de la reunión.

Trump y Petro
Primeras fotos del encuentro entre Trump y Petro Fotos: Presidencia
Por Laura Cano

El presidente Gustavo Petro ya se encuentra en la Casa Blanca para su esperado encuentro con el mandatario estadounidense Donald Trump, en un reunión que representa un hito para el actual gobierno tras un año de tensiones con el jefe de Estado del país norteamericano.

Este 3 de febrero, se lleva a cabo la cita entre los mandatarios que asistieron acompañados de algunos de sus funcionarios más importantes. Por parte de Gustavo Petro, van la canciller Rosa Villavicencio; el embajador de Colombia en EE. UU., Daniel García-Peña; y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. A Trump lo acompaña el vicepresidente J. D. Vance; el secretario de Estado, Marco Rubio; y el senador Bernie Moreno.

En desarrollo...

