Expresentador de Caracol defiende a Gustavo Petro tras suspensión provisional del salario mínimo, “gente tan mezquina”

Agmeth Escaf es un presentador y político colombiano, quien durante varios años se destacó en comerciales, pero también formando parte de ‘Día a día’ de Caracol Televisión. Si bien, su salida terminó con procesos judiciales, donde le ganó al canal, pero más allá de su gusto por las cámaras, actualmente es congresista de la república.

Le puede gustar: Esta es la condena que deberán pagar los escoltas del papá de Greeicy Rendón por tortura

Una de las noticias que ha generado conmoción en los últimos días ha tenido que ver con la decisión del Consejo de Estado sobre suspender provisionalmente el decreto del aumento del salario minímo. Esta nueva normativa debe quedar en firme en máximo ocho días, según señaló el Consejo de Estado en un comunicado de prensa divulgado en la mañana de este 13 de febrero.

“Se trata de una medida provisional que no implica un pronunciamiento definitivo sobre la legalidad del acto, asunto que será resuelto en la sentencia. El Consejo de Estado ordenó al Gobierno Nacional expedir y publicar, dentro de los 8 días calendario siguientes a la notificación de la providencia, un decreto transitorio que determine el porcentaje de aumento del salario mínimo para 2026 y el valor total correspondiente, el cual regirá hasta que se profiera decisión de fondo en el proceso”, explicó el Consejo de Estado en un comunicado.

Ante el hecho han sido varias las voces con respecto a esta decisión tanto en contra como a favor. Una de las que más se ha destacado han sido las palabras de Agmeth Escaf, expresentador de ‘Día a día’ y actual congresista de la républica, quien dejó claro que esto no afectará de ninguna manera a Gustavo Petro como varios lo pensarían:

“Se equivocan quienes creen que tumbar el salario mínimo es un golpe político al presidente Gustavo Petro en época electoral, no lo es. En realidad se trata de un disparo mortal contra las familias colombianas más vulnerables. La lucha por lograr que el salario sea digno y cubra los gastos vitales de nuestras familias debería unirnos como país. Increíble que haya gente tan mezquina que defiende aún salarios de hambre y que nuestra gente trabaje por remuneraciones indignas. Salgamos masivamente a las calles a protestar contra esta nueva jugadita del Consejo de Estado", fueron las declaraciones expuestas por parte de Agmeth Escaf.