Experiodista de Noticias Caracol confesó que se realizó la vasectomía tras su separación

Andrés Montoya es un conocido presentador y periodista colombiano, quien durante varios años ha hecho parte de Noticias Caracol. El paisa se ha destacado tanto en televisión como radio y sus primeras apariciones con Caracol se dio desde su natal Medellín para posteriormente llegar a Bogotá para así formar parte de la primera emisión, alcanzando una amplia acogida por parte de los televidentes debido a su talento ante las cámaras, sin embargo, hace pocos días le dijo adiós al reconocido informativo.

Le puede gustar: Este es el guapo periodista de Noticias Caracol que sería el reemplazo de Andrés Montoya

¿Quién es la exesposa de Andrés Montoya, experiodista de Noticias Caracol?

La exesposa de Andrés Montoya de Noticias Caracol es Marina Ramírez, quien estaría sobre los 35 años de edad, mientras que el periodista cuenta actualmente con 39 años de edad. Ramírez, estaría dedicada a otra faceta fuera de la televisión y las cámaras en su natal, Medellín y en compañía de su hijo, Pedro, quien es la mayor prioridad de ambas, a pesar de que su relación no funcionó por otros motivos

¿Cuál fue la cirugía a la que se sometió Andrés Montoya, experiodista de Noticias Caracol?

Hace pocos días Andrés Montoya estuvo haciendo parte de ‘Bravissímo’, de CityTV, donde reveló varios detalles de su vida, entre ellos que por el momento no desea tener pareja, sino por el contrario enfocarse en su carrera profesional que termina siendo lo más importante para él.

En medio de la entrevista el experiodista de Noticias Caracol confesó que hace poco tiempo se realizó vasectomía, luego de darle la bienvenida a su hijo, Pedro en compañía de su expareja, Mariana Ramírez:

“Al cabo de dos años tomé la decisión y dije que ya, que iba hasta ahí; para ese entonces mi niño estaba muy pequeño. Ocasionalmente sí lo menciona y dice que le gustaría, no sé en qué imaginario, pero lo empieza a ver quizás por los amigos que tienen otros hermanitos y él ve esa opción. Él sabe que el papá ya no puede; la mamá tal vez sí, pero el papá no (...)

Yo he tratado de explicarle sin ir más allá del trasfondo, pero si le digo que el papá ya no puede porque hace ya un tiempo se hizo una cirugía para no tener más hijos. Él ya se hizo a la idea“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Andrés Montoya, experiodista de Noticias Caracol.