“Paz para él”, Hernán Peláez lamentó la muerte de periodista deportivo que fue su compañero en Caracol

Tanto Hernán Peláez Restrepo, como algunos de sus colegas y hasta algunos equipos profesionales, se han solidarizado tras el fallecimiento del periodista deportivo José Francisco Campo Núñez, uno de los nombres queridos de antaño que adornó con su voz varias emisoras.

Cono como “el caballero del micrófono”, falleció en su natal Santa Marta a los 92 años quien hizo las veces de narrador, locutor, presentador y director de programas informativos.

Al respecto, uno de sus compañeros en La Polémica de Caracol, Hernán Peláez, señaló: “Un saludo de condolencia a familiares y amigos de José Francisco Campo Núñez, recientemente fallecido. Amigo y compañero en La Polémica en Caracol. El, como Carlos Lanao, Joaquín Sierra, Corbacho, fueron genuinos representantes de Santa Marta, el Magdalena en fútbol. Paz para él”.

Además, equipos como Unión Magdalena, expresaron sus condolencias, señalando el club que “Lamenta profundamente el fallecimiento del periodista José Francisco Campo Núñez, un hombre comprometido con la comunicación y el deporte, cuya voz y trabajo acompañaron durante años la historia del fútbol y de nuestra región”.

Paz en la tumba de José Francisco Campo Núñez, uno de los periodistas deportivos que marcó el camino para las generaciones actuales.