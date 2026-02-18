Así felicitó Andrea Serna a los nuevos ganadores del ‘Desafío XXI’ y se despidió de la temporada

El ‘Desafío Siglo XXI’ llegó a mediados de julio del 2025 a las pantallas de Caracol Televisión contando con 32 nuevos participantes de diferentes disciplinas, quienes desde el primer capítulo dieron de que hablar, pues más allá de destacarse por el nivel competitivo sus personalidades e historias de vida son un también ocuparon un rol importante como tema de conversación entre los televidentes.

Luego de varios meses es estar al aire, llegó a su gran final en la noche de 17 de febrero, tras varias difíciles pruebas físicas y psicológicas. Quienes lograron llegar a este punto, para disputarse el premio fueron Zambrano, Miryan, Rata y Valentina.

En medio de los diferentes retos que tuvieron que enfrentar los finalistas, quien se llevó el título de ‘Super humano’ 2026 fue Zambrano un deportista de alto rendimiento, quien desde el primer capítulo destacarse debido a las habilidades físicas con las que cuenta. Esta victoria no llegó sola, sino que también acompañada de Myrian, que en el reto de llegar a Cartagena, mostraro su emoción al llevarse el premio mayor como dupla fue evidente.

Con la gran final, Andrea Serna, presentadora del reality no dejo pasar la gran victoria de los participantes, indicando: “Zambrano, Mirian, ¡felicitaciones!! Señoras y señores, con ustedes el ganador del Desafío Siglo XXI, Anthony Zambrano. Una final con tremendos competidores, Rata, ganador de la primera fase, 600 millones de pesos y una moto, de la mano de Valentina; y Zambrano, el primero en llegar a Cartagena, con Mirian, su refuerzo, y tocar la Copa, no solo se queda con otros 600 millones sino su nombre en la historia del formato".

¿Quién es Anthony Zambrano, del ‘Desafío Siglo XXl’?

El ganador de Desafío Siglo XXI, Anthony Zambrano, es un reconocido atleta, que durante años hizo parte de diferentes competencias obteniendo así diferentes títulos gracias a su talento.

Dos de ellos tuvieron que ver con los Sudamericanos en Lima 2019, mientras que para el año 2019 alcanzó dos logros en los Juegos Panamericanos. Además, su talento en las pistas le permitieron seguir demostrando su talento en otras esferas, ya que hizo parte de Juegos Olímpicos de Río 2019 y en el año posterior, es decir, el 2020, alcanzo una medalla de plata en la prueba de los 400 m. Sin dejar de lado, su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024.

¿Quién es la expareja de Anthony Zambrano, del ‘Desafío Siglo XXl’?

La expareja más conocida de Anthony Zambrano, el atleta olímpico, es Marian Cárdenas.

Marian Cárdenas, quien fue Señora Colombia en 2019, tuvo una relación sentimental con el corredor de 400 metros que fue bastante mediática. Tras la ruptura, ella hizo declaraciones públicas sobre la inestabilidad de Zambrano en sus relaciones. Actualmente, Anthony Zambrano mantiene su vida sentimental en privado y no se le conoce una pareja oficial.