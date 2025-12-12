Andrea Serna, del ‘Desafío’, habló de sus momentos más humildes dentro del ‘reality’

El ‘Desafío’ es uno de los programas de entretenimiento más famosos de Caracol Televisión, pues durante más de 20 años ha hecho parte de la parrilla de contenidos del canal, contando con una amplia acogida entre los televidentes y por ende, convirtiéndose en uno de los más vistos año tras año.

Si bien, son varias las presentadoras que han hecho parte de este formato, lo cierto es que desde hace más de cinco años Andrea Serna se convirtió en una de las principales estrellas, ganándose el cariño de los televidentes debido al carisma y el profesionalismo con el que cuenta.

Tal cariño también se ha transmitido a través de sus redes sociales, donde termina siendo bastante activa alcanzando los más de 4 millones de seguidores, donde se encarga de compartir varios detalles de su vida y por supuesto, de su trabajo.

Durante una de sus más recientes apariciones, Serna expuso aquellas situaciones que “la mantienen humilde”, generando risas en las redes sociales: “El primero cuando empiezo grabación ustedes me ven perfectamente maquillada y peinada, terminó empapada, ensopada y eso aquí pasa mucho (...) Segundo cuando soy más sudor que persona, es que en cámara no se nota (...) Son gotas que recorren mis piernas, mi espalda, por mi cara y este es el tercero, ustedes han visto que acompaño a los desafiantes en todo el box para un lado para el otro, detrás de mí una mano de zancudos y por el corre, corre se me olvida ponerme repelente (...)

Cuando estoy con una conversación con los desafiantes, bichitos subiendo por mi pierna, espalda, se me paran en la frente y yo estoy en la mitad de la conversación“, fueron algunas de las declaraciones expuestas por parte de Andrea Serna, del ‘Desafío‘.