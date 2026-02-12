El vínculo que conecta a Gustavo Aponte, empresario asesinado en Bogotá, con Miguel Uribe Turbay

El doble homicidio en Bogotá que cobró la vida del empresario Gustavo Aponte y de su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez, ha generado conmoción no solo por la forma en que se ejecutó el crimen, sino por el vínculo que conectaba a la víctima con la familia del fallecido senador Miguel Uribe Turbay, una relación marcada por la cercanía personal y espiritual.

Para leer: Gobierno decreta emergencia económica, social y ecológica en ocho departamentos por lluvias extremas

El atentado ocurrió en el norte de la capital, exactamente en la carrera Séptima con calle 85, cuando Aponte y su escolta salían de un gimnasio del sector. De acuerdo con las autoridades, se trató de un sicariato meticulosamente planeado, en el que los atacantes habrían vigilado a sus víctimas durante varios minutos antes de ejecutar el ataque.

Sicariato en el norte de Bogotá: asesinan a Gustavo Aponte y revelan su relación con Miguel Uribe Turbay

Según el general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, uno de los sicarios vestía traje y corbata, con el objetivo de pasar inadvertido en una zona de alto flujo empresarial y comercial. Tras realizar al menos tres disparos, el agresor huyó en una motocicleta que lo esperaba sobre la misma vía, lo que evidencia un plan de escape previamente coordinado.

Las víctimas fueron trasladadas de inmediato a la Clínica del Country, uno de los centros médicos más reconocidos de la ciudad. Sin embargo, el personal médico confirmó que llegaron sin signos vitales. Gutiérrez Garzón, quien protegía al empresario, era un uniformado retirado de la Policía Nacional desde 2021, con experiencia en esquemas de seguridad privada.

El asesinato del reconocido empresario, propietario de las compañías Arroz Sonora y Flexo Spring, generó reacciones inmediatas en distintos sectores sociales, empresariales y políticos. Sin embargo, uno de los aspectos que más llamó la atención fue el vínculo entre Gustavo Aponte y la familia de Miguel Uribe Turbay, el candidato que falleció hace seis meses tras otro ataque sicarial que estremeció al país.

La coincidencia temporal no pasó desapercibida. El crimen de Aponte ocurrió exactamente el mismo día en que se cumplían seis meses de la muerte de Miguel Uribe Turbay, lo que llevó a muchos a recordar la estrecha relación que existía entre el empresario y la familia del congresista. Según se conoció, el lazo no era político ni empresarial, sino profundamente espiritual y humano.

María Carolina Hoyos, hermana del senador, y María Claudia Tarazona, su viuda, expresaron públicamente su dolor por la muerte de Aponte y destacaron el papel que tuvo durante uno de los momentos más difíciles de sus vidas. A través de sus redes sociales, Hoyos compartió un mensaje que evidenció la cercanía entre ambos.

“Recuerdo especialmente dos momentos que nunca olvidaré: una vez entró conmigo a la UCI y llevó la Virgen María hasta la habitación de Miguel. Y hace pocos meses, cuando Miguel ya había muerto, llevó nuevamente la Virgen María a nuestra casa y volvimos a rezar, a pedir consuelo y su amor”, escribió Hoyos en su cuenta de Instagram.

Estas palabras revelaron que Gustavo Aponte no solo era un empresario reconocido, sino también una figura de apoyo emocional y espiritual para la familia del senador. Su presencia en momentos de duelo consolidó una relación basada en la fe y la solidaridad, lejos de los reflectores mediáticos.

Mientras tanto, las autoridades avanzan en la investigación del doble homicidio, analizando cámaras de seguridad del sector, testimonios y rutas de escape utilizadas por los sicarios. La Policía Metropolitana de Bogotá no descarta que el crimen esté relacionado con asuntos personales o empresariales, aunque por ahora todas las hipótesis siguen abiertas.

El asesinato de Gustavo Aponte vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por la seguridad en Bogotá, especialmente en zonas consideradas de alto perfil. Al mismo tiempo, deja al descubierto una historia poco conocida: la de un empresario cuya vida estuvo ligada, en silencio, al dolor y la fe de una de las familias políticas más golpeadas por la violencia en Colombia.