El sicario que atacó frente a un famoso gimnasio en Bogotá se vistió de ejecutivo: ¿por qué eligió ese atuendo?

El asesinato del empresario arrocero Gustavo Andrés Aponte y su escolta, ocurrido en la calle 85 con carrera Séptima, ha destapado una modalidad que complica la reacción policial, el camuflaje de los agresores mediante códigos de vestimenta corporativos.

A diferencia de los ataques sicariales tradicionales, donde la rapidez y el anonimato del casco es lo que emplean, este operativo se caracterizó por una “puesta en escena”. Según el análisis forense y de video realizado por la Sijín, el autor material de los disparos se vistió de manera formal, logrando volverse “invisible” en una zona llena de ejecutivos, empresarios y esquemas de seguridad privada.

Frente a todo esto el Brigadier General Giovanni Cristancho, Comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, afirmó ayer que “se evidencia que se trata de un acto sicarial totalmente planeado. Tras realizar la trazabilidad de las cámaras, se determinó que los agresores esperaron a su víctima durante 15 minutos. Además, planificaron la caracterización del sicario, quien vestía corbata, y coordinaron la ubicación estratégica de la motocicleta”. Rectificando esta táctica de “camuflaje urbano”.

Estrategia de confusión en la zona rosa

La hipótesis central de la investigación apunta a que el atuendo permitió al delincuente permanecer en la vía pública sin levantar sospechas. La zona que es conocida por la presencia de oficinas y locales comerciales nocturnos, un hombre de traje es, ante los ojos de la ciudadanía y la fuerza pública, indistinguible de un ejecutivo o un guardaespaldas privado. Esta fachada le otorgó al atacante el tiempo necesario para esperar a su objetivo en una esquina, confundiéndose con el entorno hasta el segundo final de la ejecución.

Reconstrucción del crimen paso a paso

La investigación, que se apoya en una masiva recolección de material de cámaras de seguridad, ha permitido reconstruir una operación coordinada. Mientras la víctima se encontraba dentro de un gimnasio, la red criminal ya había dispuesto sus fichas: vigilancia en la entrada y transporte listo para la extracción, según información recopilada por Blu Radio.

Lo que preocupa a los analistas es la frialdad de la ejecución. De acuerdo con la reconstrucción presentada por Noticias Caracol, en el operativo ilegal participaron al menos tres personas con roles definidos. Ya que, luego del ataque, que resultó fatal para el empresario Gustavo Aponte y su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez, el agresor no necesitó correr grandes distancias ni crear una conmoción inmediata. Este se desplazó hasta la motocicleta de huida y se perdió en el tráfico de la carrera Séptima hacia el sur, aprovechando la confusión inicial.

Las autoridades mantienen la búsqueda activa, advirtiendo que los grupos delincuenciales están refinando sus métodos de observación y apariencia para burlar los controles preventivos en los estratos altos de la capital.