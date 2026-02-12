Quiénes fueron las víctimas del sicariato frente al famoso gimnasio en el norte de Bogotá: un reconocido empresario entre los fallecidos

El ataque armado perpetrado en la tarde de este miércoles en el exclusivo sector de La Cabrera, localidad de Chapinero, tuvo un desenlace fatal. El Brigadier General Giovanni Cristancho, Comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, confirmó el fallecimiento de las dos personas que fueron blanco de un atentado sicarial a las 3:45 p. m., justo a las afueras de un gimnasio ubicado en la calle 85 con carrera Séptima.

Aunque las víctimas fueron trasladadas a centros asistenciales, no lograron sobrevivir. Este hecho, que altera el orden público en el norte de la capital, fue calificado por el alto oficial como una acción “totalmente planeada”.

¿Un plan de 15 minutos y un disfraz formal?

El Brigadier General Giovanni Cristancho, entregó el primer reporte oficial desde el lugar de los hechos. Según el seguimiento realizado mediante cámaras de seguridad, el atacante llegó al sitio con antelación y utilizó una vestimenta acorde al entorno corporativo del sector para lo que sería camuflarse.

“Se evidencia que es un acto sicarial totalmente planeado”, aseguró Cristancho. El oficial detalló la táctica del tirador: “Llegaron a esperar a su víctima 15 minutos antes, no fue más... planearon la forma de caracterizar al sicario porque estaba de corbata y así mismo donde ubicaron la motocicleta también estaba totalmente planeado”.

El agresor, luego de identificar a las víctimas a la salida del establecimiento, activó el arma de fuego y emprendió la huida hacia la carrera Séptima, donde un lo que sería un cómplice lo esperaba. “Se monta en una motocicleta y se fugaron del lugar”, puntualizó el Cristancho, destacando que la ubicación del vehículo de escape también estaba fríamente calculada.

¿Quiénes son las víctimas?

De acuerdo con reportes de Blu Radio, el objetivo del ataque fue identificado como José Gustavo Andrés Aponte. Se trata de un reconocido empresario del sector agroindustrial, vinculado a la marca Arroz Sonora. Aponte figura en la junta directiva de una fundación que lleva sus apellidos, enfocada en labor social con la niñez.

Junto al empresario se encontraba Luis Gabriel Gutiérrez Garzón, quien prestaba servicios de protección. Sobre este último, el Brigadier General Giovanni Cristancho, Comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, precisó que se trata de “un miembro de la Policía Nacional en uso del buen retiro que ha sido policía hasta el 2021”, aclarando que “él mismo había pedido su retiro” y desde entonces se desempeñaba en el sector privado.

Investigación en curso

Las autoridades desplegaron un operativo con policía judicial e inteligencia para recolectar elementos materiales probatorios. Aunque se trató de una acción directa, el General Cristancho enfatizó que, hasta el momento, no hay registros de intimidaciones previas contra el empresario: “Hasta ahora las primeras indagaciones que hacemos no manifiesta ningún tipo de amenazas”.

La Policía trabaja en conjunto con la Fiscalía General de la Nación para establecer el paradero de los autores intelectuales y materiales de este hecho que altera el orden público en el norte de la capital.