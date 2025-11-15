El ‘ángel’ detrás de Salvador: Carolina Cruz reveló al prestigioso neurocirujano que trata a su hijo

Ya son 46 calendarios los que tiene la tulueña Carolina Cruz, mujer que entra diariamente a la casa de los colombianos por la pantalla de ‘Día a Día’ de Caracol Televisión; mujer que recientemente celebró la vida de su hijo Salvador, con una publicación en la que también mostró al doctor que los ha ayudado en el proceso de salud del niño.

Para febrero de 2021, ‘Caro’ y su expareja, el actor Lincoln Palomeque, trajeron al mundo a ‘Salva’, niño que nació con macrocefalia y que ha pasado por varios procesos médicos en el que un destacado neurocirujano ha estado presente; mismo al que Cruz le agradeció en una reciente publicación en su cuenta de Instagram, plataforma en la que acumula 7,6 millones de seguidores.

Carolina Cruz y su hijo Instagram

"Que tus miedos jamás sean más fuertes que tu FE! Hoy tuvimos control con este ángel, uno de los tantos que nos envió DIOS en el proceso de Salvador. Siempre estaremos infinitamente agradecidos contigo porque sin tu tranquilidad, paz, profesionalismo y corazón, el proceso hubiera sido otro, hoy y siempre gracias. Mati nuestro regalo de DIOS y mejor hermano del universo. Gracias Dios por dejarnos seguir viendo tus milagros", fueron las palabras de Carolina en una reciente publicación.

Kemel Ahmed Ghotme es el nombre del profesional de la salud que se ha encargado del proceso de Salvador, hombre que trabaja como Neurocirujano pediatra en la Fundación Santa Fe de Bogotá; y que, dentro de sus estudios, destaca sus estudios en la Harvard Medical School y la Universidad de Toronto.

“Con Dios todo se puede”, “Dios sigue obrando“, ”Tenemos un Dios vivo y de poder", “Diosito el único que todo lo puede”, “Toda la gloria sea para Dios”, “Que belleza” y “Alabado sea mi señor”, fueron algunas de las reacciones.