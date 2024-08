Carolina Cruz mostró arrepentimiento por opinar sobre el aborto tras las duras críticas que recibió

Carolina Cruz es una de las figuras públicas más destacadas en Colombia, reconocida por su versatilidad como presentadora, modelo y empresaria. Su papel en el programa ‘Día a Día’ de Caracol Televisión ha sido clave para su carrera, permitiéndole establecer una conexión cercana y duradera con los televidentes. Además de su éxito en la televisión, Carolina ha expandido su carrera a otras producciones, como ‘La vuelta al mundo en 80 risas’.

Carolina también ha incursionado en el mundo del pódcast, un espacio en el que ha compartido aspectos más íntimos y personales de su vida, permitiendo que su audiencia conozca una faceta más profunda de ella, con anécdotas que le han ocurrido en su vida profesional; la más reciente sobre la ocasión en la que opinó sobre al aborto y se ganó varios comentarios negativos.

En su momento, la presentadora comentó que “el aborto es un negocio, siempre defenderé la vida” lo que la llevó a tener varias críticas de los colectivos que se han acarreado en la lucha por la despenalización y el acceso libre a las mujeres a este servicio médico; al parecer, Carolina ha tenido espacios para informarse y cambiar de opinión, por lo que en este pódcast habló de los malos comentarios que recibió y de como se ha informado sobre el aborto.

”Dos años después de conocer y aprender, de leer y escuchar, aprendí a no señalar y a no critica, porque creanme que la lo largo de mis 45 años lo he hecho muchas veces y me he arrepentido por opinar sin saber de lo que estoy hablando. Deberíamos de hablar de esos temas que en algún momento fueron tema tabú. Solía ser una persona muy reactiva”, afirmó la presentadora de ‘Día a Día’.

Además, Carolina afirmó que se junto a colectivos proaborto para informarse sobre este tema y además declaró que es importante que las mujeres creen espacios de diálogo en vez de atacarse por debates, para permitir que desde la información las personas permitan abrirse a este tipo de discusión.