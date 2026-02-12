Famoso cantante presumió gorra que usó Pablo Escobar y generó polémica

Pablo Emilio Escobar Gaviria fue el narcotraficante colombiano más temido de la historia, líder del Cartel de Medellín. Su figura es central en la historia reciente de Colombia debido a su inmenso poder, riqueza y la violencia que generó. La esposa de Pablo Escobar fue Victoria Eugenia Henao, con quien se casó cuando ella tenía 15 años, teniendo dos hijos juntos.

Le puede gustar: Hijo de Juan Manuel Santos se burló de Álvaro Uribe por decir que le tiene miedo a su padre, ¿de qué se trata?

A pesar de la trascendencia que tuvo Escobar en varias zonas de Medellín y, por supuesto, de Colombia, son varios los elementos que están a la venta, contando con su rostro o haciendo referencia a alguna situación en particular. Tal situación no solo se ha dado en el país, sino también en otros lugares del mundo, pues en medio de una de sus recientes publicaciones, el cantante y rapero Drake llamó la atención al compartir varios elementos que hacen referencia a Colombia.

Durante una primera publicación, Drake dejó ver el escudo de Atlético Nacional, así como también una gorra que contaba con un color similar al del equipo de fútbol mencionado anteriormente. Horas más tarde, el artista compartió una nueva publicación en la que deja ver que la gorra en su hogar se trata de la misma que usó Pablo Escobar en algunas ocasiones, siendo una colección Años 90 NBA Boston Celtics Twins.

La situación ha sido compartida en otras redes sociales, contando con críticas, pero también comentarios de apoyo para Drake e incluso varios aseguran que el artista habría comprado la gorra de Escobar en más de 75 mil dólares; sin embargo, esta información no ha sido confirmada hasta el momento.

Hijo de Pablo Escobar habló del millonario robo del que fue víctima

Juan Sebastián Marroquín, el nombre que adoptó Juan Pablo Escobar Henao, hijo del temido narcotraficante Pablo Escobar, estuvo haciendo parte de ‘Melo Montoya’ pódcast, donde se refirió al robo que sufrió por parte de su tía, a quien le contó el sitio en el que guardaba el dinero que le dejó su padre. La pregunta inicial fue “¿Y te dejó dinero tu papá?”, a lo que el hijo de Pablo Escobar aseguró:

“Sí, claro, me dejó 9 millones de dólares en efectivo. Se me acabó la plata para acabar el hotel, le dije a una tía porque la plata estaba en Medellín; yo no podía pagar la cuenta y todos los días el gerente: ”Hey, ¿dónde está la plata?, porque no solo era la comida de cinco o seis personas de nuestra familia, sino que teníamos todo un piso del hotel por seguridad para que nadie subiera alquilado.

Aparte de la comida de 150 hombres del ejército y la policía que nos cuidaban, que no pedían hamburguesa, pedían langosta, whisky, champaña; la cuenta del hotel era tremenda y me quedé sin plata. Le dije a mi tía, le confié, era el único, yo donde sabía que estaba la plata y ese fue el último día que vi a mi tía y los 9 millones de dólares; se la llevó y qué bueno, que nos liberó de toda esa pendejada".