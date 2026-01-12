Así se vivió el homenaje realizado por fans de Yeison Jiménez a las afueras del Estadio el Campín

La repentina partida de Yeison Jiménez el 10 de enero de 2026, a sus 34 años, en un trágico accidente aéreo, conmocionó a Colombia justo en la cúspide de su carrera. Irónicamente, esta despedida física llegó poco después de que el artista anunciara planes para tomar una pausa de los escenarios a sus 35 años.

Su legado en la música popular es monumental: fue el responsable de llevar el género, tradicionalmente asociado a las cantinas, a las grandes ligas de la industria, culminando con el hito de ser el primer artista popular en llenar en solitario el Estadio El Campín de Bogotá.

Puede leer: Los negocios y empresas que dejó Yeison Jiménez: el cantante era apasionado por los caballos

Sin duda, la capital donde residía el artista, ha sido uno de los lugares donde más recibía apoyo, por lo que desde horas de la tarde del domingo 11 de enero, sus fans fueron llegando poco a poco a las afueras del Estadio El Campín. Allí, con velas encendidas, carteles, flores y al ritmo de sus canciones más emblemáticas, expresaron su dolor y recordaron la trayectoria del admirado cantante.

La jornada se vivió con cantos, rezos, lagrimas y momentos de silencio, donde los asistentes compartieron anécdotas, grabaciones y recuerdos con su ídolo, quien siempre se destacó por su humildad y cercanía con sus seguidores. Las calles del lugar donde tan solo hace unos meses había hecho un show inolvidable se fueron transformando en un santuario espontáneo de cariño y nostalgia.

Dentro de los asistentes se encontraban fanáticos de distintas regiones del país, al igual que representantes de la industria musical, incluyendo sus imitadores en concursos de canto.

La despedida programada tendrá lugar el próximo martes 13 de enero de 2026. Desde las 10:00 de la mañana, las puertas del Movistar Arena recibirán a quienes deseen acompañar el féretro del artista, en un acto que se espera sea multitudinario dadas las muestras de afecto que han inundado las redes sociales desde que se conoció la noticia.

¿Dónde se realizará el sepelio?

El itinerario final de Jiménez no terminará en el escenario. El cantante será sepultado en el cementerio, Jardines del Recuerdo, ubicado en el norte de Bogotá, confirmó Noticias Caracol. En un gesto cargado de simbolismo, allí también descansará Óscar Marín, miembro de su equipo de trabajo y una de las víctimas fatales del accidente.

Más allá de las cifras y los informes técnicos que intentan explicar la tragedia, queda el vacío de un artista que conectó con el sentir popular de millones de colombianos. La despedida en el Movistar Arena no solo pretende ser un tributo a la voz de Yeison Jiménez, sino un reconocimiento a la dedicación de todo un equipo que, hasta el último momento, trabajó para llevar la música popular por todo el país.