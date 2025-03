Yeison Jiménez dio detalles de su fiesta de cumpleaños en El Campín; “tengo nervios”

Yeison Jiménez se ha consolidado como una de las figuras más representativas de la música popular en Colombia. A sus 33 años, ha logrado conquistar al público con sus composiciones e interpretaciones, convirtiéndose en el artista ideal para ambientar reuniones familiares y celebraciones. El artista está en uno de los mejores momentos de su carrera y para Publimetro Colombia reveló que tiene pensado hacer un concierto en el estadio El Campín durante su cumpleaños, el mismo Yeison ha estado revelando detalles de su concierto.

Yeison afirmó que está en un punto de su carrera en el que se siente seguro de llenar un Campín, uno de los más grandes escenarios musicales con sus canciones. El cantante aprovechó sus redes sociales para afirmar que aunque esto es algo que lo emociona, también le genera temor: “me tienen sorprendidos los comentarios, mucha gente pidiéndome que activemos la boletería para el estadio. Tengo nervios, pero se viene la mejor fiesta de cumpleaños, creo que somos capaces de meterle 45 mil personas al Campín, estén muy pendientes porque vamos con toda”.

El cantante siguió afirmando que este concierto será uno de los más importantes de toda su carrera.

¿Qué enfermedad tiene Yeison Jiménez?

Yeison ha estado desde hace varios años trabajando por su carrera musical, tanto que hasta llegó a la televisión en ‘Yo Me Llamo’ y ‘La Voz Kids’. Aunque está acostumbrado a las cámaras, el cantante ha compartido que no puede estar en grabaciones tan extensas debido a un problema de sus córneas, por lo que necesita una delicada cirugía.

El cantante comentó que padece de queratocono, una enfermedad ocular causada después de rascarse mucho sus ojos tras sus años trabajando en corabastos. Mientras hacía televisión empezó a darse cuenta de que veía los visos de las luces repetidos, hecho que lo empezó a afectar y lo llevó al médico.

Al final, el cantante afirmó: “la luz me entra mucho más fuerte al cerebro, a los 35 me toca hacerme una bobadita, trasplante de córnea y me toca buscar un muerto para los ojos”. Actualmente, el cantante tiene 33 años y espera poder mejorar esta parte de su salud para estar durante jornadas frente a las cámaras.

¿Cuántos hijos tiene Yeison Jiménez?

Yeison Jiménez es padre de tres hijos: Camila, a quien conoció cuando era pequeña y ha criado con amor como si fuera su hija biológica; Thaliana, fruto de su relación con Sonia Restrepo; y Santiago, su hijo más pequeño, nacido en 2024.