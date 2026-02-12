Presentadora de Caracol confesó el anhelo que tenía Yeison Jiménez; mencionó otras vidas

Noticias Caracol se ha convertido con el paso de los años en el informativo más visto por los televidentes, contando así con una acogida en Colombia, pues cuenta con una amplia cobertura en temas de interés general, de los que se destacan política, economía, deportes y cultura, que son llevados al público gracias a su amplio equipo de periodistas y presentadores con los que cuentan.

Una de las figuras que lleva varios años siendo parte del informativo es precisamente Diva Jessurum, quien durante un buen tiempo fue presentadora de la primera emisión de ‘Show Caracol’, sección de entretenimiento de Noticias Caracol, donde dejó en evidencia la amplia experiencia y el talento con el que cuenta ante las cámaras.

Sin dejar de lado que Jessurum también hace parte de formatos como ‘Se dice de mí’ y ‘Expendiente final’, los cuales son transmitidos durante los fines de semana. En medio de su trabajo, la presentadora cuenta con grandes amistades, sobre todo musicalmente hablando; una de las más importantes para ella, Yeison Jiménez, quien falleció el pasado 10 de enero, luego de tener un accidente en Paipa, Boyacá, en medio de un vuelo para Antioquia en su avioneta.

Ante su deceso, las palabras de cariño y apoyo para Jiménez por parte de Diva se hicieron presentes en cada una de sus apariciones y ahora, durante una entrevista con ‘Sinceramente Cris’, programa presentado por Cristina Estupiñán, la presentadora confesó uno de los deseos que le contó Jiménez en el pasado mes de agosto, cuando las muestras de cariño fueron evidentes en medio de su concierto.

“Si yo me muero, quiero que nos encontremos en otra vida y seamos amigos”, fueron las declaraciones expuestas por parte de Diva Jessurum, de Caracol Televisión. Asimismo, la presentadora aseguró que la emoción por parte de Yeison estaba presente frente a su colaboración con Maluma que se lanzó hace pocos días.

Lo que queda claro es que Diva y Yeison construyeron una relación de amistad desde hace varios años, trabajando en conjunto en algunos proyectos. Tras su fallecimiento, el dolor por parte de Diva ha estado más que latente, revelando detalles de lo que ha sido su partida.

¿Qué le pasó a Diva Jessurum durante sus embarazos?

La presentadora de Caracol, Diva Jessurum, estuvo haciendo parte del programa ‘Bravissímo’ de CityTV, donde reveló detalles de la dura etapa de su vida, teniendo esta que ver con el fallecimiento de su bebé: “Yo perdí a mi primer bebé y mi segundo bebé tiene que ver con Silvestre Dangond, por ejemplo, que cuando yo salgo embarazada y yo no le había dicho a nadie que estaba embarazada y me aprueban el programa ‘Se dice de mí’, ¿con qué artistas lo hacemos entonces? Me fui a hacer el primer ‘Se dice de mí’ a Medellín y después de Medellín me fui hasta La Guajira y me metí en unas zonas destapadas a entrevistar a su papá en unas cascadas y cuando llegué había perdido el bebé”.

A pesar de este difícil momento al sol de hoy, Diva lo relata en tranquilidad, a pesar del dolor que significa el perder a un hijo.