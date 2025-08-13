Periodista de Caracol vivió desagradable situación en concierto de Yeison Jiménez; los celos habrían sido los culpables

Caracol Televisión es uno de los canales nacionales preferidos en el país, pues ha estado presente en los hogares durante más de dos décadas llevándoles información, pero también diferentes producciones de entretenimiento de la mano de todo un grupo de periodistas y presentadores, una de las que más se ha destacado con el paso de los años ha sido Diva Jessurum.

Diva durante varios años hizo parte de Noticias Caracol y ahora figura en ambos programas de entretenimiento del canal que son transmitidos durante los fines de semana como lo son ‘Se dice de mí’ y ‘Expediente final’ en el que se conoce a fondo la vida de destacadas figuras de la industria del entretenimiento.

Los amplios conocimientos con los que cuenta Diva la han llevado a ganarse el cariño de varias personalidades, entre ellas, Yeison Jiménez, uno de los exponentes de la música popular más importantes en Colombia y quien luego de su concierto en El Estadio Nemesio Camacho El Campín que fue todo un éxito llegó a conquistar el público de su natal Manizales.

Una de las invitadas por parte de Jiménez fue, precisamente, Diva Jessurum, quien asistió en compañía de otra corresponsal de Caracol como lo es Lili Bechara, sin embargo, en medio de la emoción por parte de los seguidores del cantante, la situación se habría salido de control, según lo expuesto por la presentadora a través de sus redes sociales, donde aseguró:

“Amigos, quiero decirles que espectacular el concierto de ayer, pero toda causa tiene una consecuencia, imagínense lo que me pasó. Ustedes saben que soy super amiga de Yeison y tal, Yeison en la tarima me abrazo, como te está pareciendo el concierto, me abrazó, me besó, nos dijimos unas palabras, cuando Yeison se fue a seguir cantando, cuando sentí pa un golpe en la cabeza.

Yo que es esto, no sé qué es esto, esta mañana amanezco con este chicle pegado en el pelo (...) Entonces imagínense una envidiosa o una fan enamorada de Yeison aquí en esta hermosa tierra de Manizales me ha pegado un chicle (...) Fans enamoradas tranquilícense que hay Yeison para todas, fueron las declaraciones que añadió Diva Jessrum, de Caracol.