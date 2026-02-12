Jorge Alfredo Vargas, en medio del dolor, se despidió de su mamá tras su fallecimiento

Jorge Alfredo Vargas es uno de los periodistas y presentadores más conocidos del país, pues hace más de una década hace parte de Noticias Caracol, encargándose de la emisión de la noche junto a María Lucía Fernández. Su experiencia y talento ante las cámaras le abrió otras puertas, pues también hace parte de ‘Voz populi’ de ‘Blu Radio’. Sin embargo, actualmente se encuentra ausente tras el fallecimiento de su mamá.

Le puede gustar: Exesposa de Gustavo Petro expuso las humillaciones recibidas de Verónica Alcocer, “Nos ha hecho mucho daño”

¿Qué le pasó a Jorge Alfredo Vargas, de Noticias Caracol?

Jorge Alfredo Vargas enfrenta uno de los golpes más difíciles de su vida, esto luego del fallecimiento de su mamá, Lucía Angulo de Vargas, a sus 81 años de edad. La noticia fue confirmada el pasado 10 de febrero sobre las horas del medio día. Aunque se desconocen las causas de su deceso. Tanto en Noticias Caracol como en ‘Día a día’ y ‘Blu Radio’ no dudaron en realizarle un especial homenaje por este duro momento que vive.

El mensaje de Jorge Alfredo Vargas ante el fallecimiento de su mamá

Desde el pasado 10 de febrero, la serie de mensajes de apoyo y cariño para Jorge Alfredo Vargas no faltaron y, durante las horas de la mañana del 12 de febrero, Jorge Alfredo regresó a sus redes sociales para dedicarle un sentido mensaje a su mamá, demostrándole el amor y la falta que desde ya le hace:

“Madre mía, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ya no vas a estar cuando te llame al terminar el noticiero y te diga: “¿Qué haces?”. Y me respondas: ¡Pensarte! Ya no vas a estar para darme la bendición en las noches o mandarme el mensaje con la oración de la mañana. Ya no vas a estar para prepararme en mi próximo cumpleaños la torta de macarrones. Ya no estarás para reírnos a carcajadas, para contarnos cuentos, para viajar a tu Anapoima que te encantaba o al mar de Santa Marta. Ya no estarás para nuestros almuerzos de domingo y no estarás para darme esos consejos de madre que me harán falta…

Ya no estarás para consentir a tus nietos como lo hiciste desde que nacieron… No estarás para sentirte orgullosa de tu Lauri divina cantando, de tu Shofi hermosa, que era tu partner y te hacía la segunda en todo, y de tu Pipe adorado, que te daba besos y satisfacciones… ¿De verdad, Pita? Ya no te tendremos más aquí, en tu familia y entre tus amigos, para seguir pasándola “de ataque”, ¿cómo decías tú? Te fuiste, madre, y ahora tendremos que aprender a vivir sin ti y no sé cómo se hace… Me enseñaste tantas cosas, pero ese pedacito no… Hace unos días en la clínica, me dijiste que estabas triste porque me veías triste… Te dije que no lo estaba, pero ahora sí y mucho…

Tengo el corazón arrugado y una sensación extraña de que mañana sí nos vamos a ver. ¡Y no! Te fuiste, descansaste… Estás en el cielo y ya te encontraste con mi papá, que te estaba esperando desde hace años, así como te esperaba a la salida de clase en el colegio, cuando era tu profesor y te dejaba cuadernos de poemas llenos de amor… Están ya juntos y eso nos llena de felicidad, pero tu partida nos duele y mucho… Gracias, madre, por haber sido extraordinaria, por haber sido un ser humano lindo y divertido… Por haber sido ejemplo y haberle dado al mundo felicidad…

Sí, estamos tristes con mis hermanas… A tus nietos, yernos, nuera, tías, sobrinos y amigos nos duele tu partida, ¡pero estamos con la fe en Dios y en la Virgencita, que nos fortalece! Madre, nos vas a hacer mucha falta… Te adoré con todo el corazón y te consentí hasta lo que más pude… madre, Lucía, Pita… GRACIAS, la bendición… Te amo con el alma… Te extraño desde ya”, fueron las declaraciones expuestas por parte de Jorge Alfredo Vargas, de Noticias Caracol.