Inés María Zabaraín se despidió de su suegra tras su repentino fallecimiento

Uno de los medios de comunicación más vistos en Colombia es precisamente Canal RCN, que lleva más de 20 años siendo parte de los hogares colombianos, llevándoles la primera información por medio de Noticias RCN, así como también una amplia gama de producciones que buscan entretener a la audiencia y hacer seguir creciendo al canal.

Desde hace algún tiempo, una de las presentadoras principales es Inés María Zabaraín, quien está presente durante las emisiones del mediodía, llevándoles a los televidentes los principales hechos que ocurren en el país. Tal visibilidad también ha llegado a sus redes sociales, donde termina siendo bastante activa compartiendo varios detalles de su vida y, en medio de una de sus más recientes apariciones, la periodista se despidió emotivamente de su suegra, quien falleció este 10 de febrero. Cabe resaltar que Inés María está casada hace más de 20 años con Jorge Alfredo Vargas, periodista de Noticias Caracol.

“¿Y a ti qué suegra te tocó? La mía me la mandó Dios. Era una mujer alegre, divertida, honesta, respetuosa, cariñosa… Una madre ejemplar y una abuela amorosa. Gracias, Lucía, por ser parte de mi vida durante tantos años… Sé que en el cielo serás feliz. Besos a mi Ine", fueron las declaraciones expuestas por parte de Inés María Zabaraín, las cuales estuvieron acompañadas de una foto junto a su suegra.

Hasta el momento, Jorge Alfredo y su familia han recibido varios mensajes de apoyo en medio de esta dolorosa partida, pero hasta el momento se desconoce la causa de fallecimiento de la suegra de Inés María, quien también estará ausente del informativo acompañando a su esposo y, por ende, enfrentando este dolor.

¿Cuántas carreras estudió la hija de Jorge Alfredo Vargas, de Noticias Caracol?

La hija mayor de Jorge Alfredo Vargas, Laura Vargas Zabaraín, mejor conocida como Laura Maré. El pasado 8 de abril llenó de orgullo a su familia, pues alcanzó su título profesional como politóloga y abogada; es decir, la joven llevaba a cabo dos carreras universitarias, alcanzando así ambos logros en la Universidad de los Andes, contando, por supuesto, de principio a fin con el apoyo de sus padres.