Jorge Alfredo Vargas atraviesa una dolorosa pérdida familiar: Falleció su madre, Lucía

Este martes 10 de febrero Jorge Alfredo Vargas se ausentó tanto del programa de ‘Voz Populi’ de Blu Radio como de la emisión de Noticias Caracol por una dolorosa razón: Falleció su madre, Lucía,

En Voz Populi le enviaron un saludo lleno de solidaridad a Jorge Alfredo, dando a conocer la dolorosa noticia, pero también recordando a Lucía como una mujer muy importante para el programa:

“Enviar un saludo muy solidario y de muchísimo cariño a nuestro amigo y director Jorge Alfredo Vargas por la partida de Lucía, su mamá, y también la mamá de este gran equipo de Voz Populi, una mujer muy divertida, quien nos quiso mucho y a quien quisimos mucho, una oyente fiel y gran amiga. Conversamos con Jorge Alfredo hace un momento, está tranquilo, en un momento familiar. Lo queremos muchísimo, él lo sabe”.

En esa edición, Javier Hernández Bonnet aprovechó para enviar su mensaje sobre Lucía, a quien catalogó como una mujer alegre y que cumplió su deber:

“Noto en el tono de esta despedida que no se puede ser inferior al personaje. Es con alegría porque fue una persona que vivió siempre alegre, con intensidad, disfrutó de todo lo que le brindaron los éxitos de los hijos y se va con el deber ya cumplido de haberlos educado y visto triunfadores. Es una manera bien espectacular de partir, por eso hay que recordarla con esa alegría, como era cada una de sus intervenciones”.

También en Noticias Caracol hubo un momento antes de finalizar la emisión, donde María Lucía Fernández no se olvidó de su compañero de set y le envió un mensaje

“Y antes de finalizar, nuestro abrazo, solidaridad y sobre todo cariño, para nuestro querido compañero Jorge Alfredo Vargas, su señora y sus hermanas y toda la familia. Lucía, la mamá de Jorge Alfredo, falleció este mediodía, así es que, ay compañero, nuestro más sentido pésame. Esto es Noticias Caracol, primero la gente”.