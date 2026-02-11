“Recordarla con esa alegría”, Emotivo mensaje de Javier Hernández por el fallecimiento de la madre de Jorge Alfredo Vargas

Una lamentable noticia se conoció el pasado 10 de febrero: Lucia, madre de Jorge Alfredo Vargas falleció al mediodía del martes.

Los comentarios hacia el presentador nos hicieron esperar y uno de ellos fue por cuenta de Javier Hernández Bonnet, el director de deportes en Noticias Caracol, quien envió un emotivo dedicatoria para Lucía a quien catalogó de una mujer feliz y que cumplió a cabalidad con su deber como madre.

En contexto: Jorge Alfredo Vargas atraviesa una dolorosa pérdida familiar: Falleció su madre, Lucía

Las palabras de Javier Hernández Bonnet llegaron durante la emisión del martes 10 de febrero de Blog Deportivo, programa de Blu Radio, mientras le daba paso al inicio de Voz Populi, espacio que dirige Jorge Alfredo.

En ese momento no solamente dieron la noticia del fallecimiento de Lucia explicando la ausencia de Jorge Alfredo Vargas, sino que además Hernández Bonett aprovechó para darle un sentido homenaje tanto a su compañero como a su madre, que en paz descanse.

“Noto en el tono de esta despedida que no se puede ser inferior al personaje. Es con alegría porque fue una persona que vivió siempre alegre, con intensidad, disfrutó de todo lo que le brindaron los éxitos de los hijos y se va con el deber ya cumplido de haberlos educado y visto triunfadores. Es una manera bien espectacular de partir, por eso hay que recordarla con esa alegría, como era cada una de sus intervenciones”.

Las palabras de Javier Hernández no fueron las únicas que llegaron de consuelo para Jorge Alfredo Vargas, pues María Lucía Fernández, su compañera en Noticias Caracol, también le envió un mensaje en vivo:

“Enviar un saludo muy solidario y de muchísimo cariño a nuestro amigo y director Jorge Alfredo Vargas por la partida de Lucía, su mamá, y también la mamá de este gran equipo de Voz Populi, una mujer muy divertida, quien nos quiso mucho y a quien quisimos mucho, una oyente fiel y gran amiga.Conversamos con Jorge Alfredo hace un momento, está tranquilo, en un momento familiar. Lo queremos muchísimo, él lo sabe”.

Lea la nota completa aquí