Jorge Alfredo Vargas conmueve con tierno gesto con su mamá en trasmisión de noticias

El 14 de marzo, Jorge Alfredo Vargas celebró su cumpleaños, un evento que conmovió a muchos de sus seguidores. El presentador nació en Bogotá el 14 de marzo de 1967, quien lleva más de una década en la televisión como periodista y director de radio. En esta ocasión especial, el presentador fue sorprendido por su madre, un momento emotivo que se hizo viral en las redes sociales. Además, colegas y amigos del medio también se unieron a la celebración, llenándolo de mensajes emotivos y muestras de cariño. Jorge Alfredo Vargas, conocido por su trayectoria en importantes medios de comunicación como Caracol Televisión y Blu Radio, celebró un año más de vida rodeado del afecto de sus seres queridos y el reconocimiento del público colombiano.

Esto se dio durante la trasmisión habitual del noticiero, donde el presentador recibió una llamada de parte de uno de los seres más importantes de su vida, nada más que su querida madre, que no quiso por desapercibido el especial día. El mensaje que le dio fue “Llamo a darte un saludo de cumpleaños, a mandarte un abrazo y un beso. A decirte y repetirte que te quiero, te mando mil bendiciones y gracias por ser mi hijo. Estoy deseándote lo mejor, sabes lo que te quiero, lo que te amo, un hijo incomparable. No te digo más porque me pongo a llorar.”

La reacción de Vargas fue de sorpresa, preguntándose primero por cómo habían organizado esto para él y luego se conmovió con el tierno mensaje que le dio su mamá, casi al punto de llorar.“No me digas más que me pongo a llorar yo. Tú sabes lo que te quiero... Madre, qué sorpresa tan linda” indicó el presentador.

Durante todo el día, Vargas estuvo reposteando todas las felicitaciones de parte de sus amigos, quienes no dudaron en recordarle la gran persona que es.