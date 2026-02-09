“Miserables con el pueblo”: Petro arremetió contra los congresistas de Córdoba que piden recursos después de hundirle la ley de financiamiento

Ante la fuerte emergencia que se registra en el norte del país por cuenta de las intensas lluvias, en las últimas horas el presidente Gustavo Petro se pronunció y se despachó en contra de los congresistas de Córdoba, Bolívar, Sucre y Atlántico, de quienes aseguró están pidiendo ayudas, luego de haberle tumbado la ley de financiamiento.

El mandatario aseguró que justamente fue el magistrado originario de Córdoba, el que le pidió suspender la emergencia económica.

Petro arremetió contra congresistas de los departamentos más afectados por la emergencia causada por las intensas lluvias

“Congresistas de Córdoba, Bolívar, Sucre y Atlántico hundieron la ley de financiamiento del estado y hoy piden recursos para solucionar la crisis del agua que ellos mismos provocaron. Miserables con el pueblo. Un magistrado de Córdoba pidió suspender la emergencia económica, ¿más irracionalidad aún?“, escribió el presidente a través de su cuenta de X, antes Twitter, en la noche de este domingo, 8 de febrero.

Los usuarios de internet se pronunciaron diciendo que: “Más bien por qué no pregunta dónde están los recursos del DAGRD. Y otros muchos más que a desviado Ud para hacer campaña”, “Entonces el frente frío y las inundaciones causadas por los ríos que atraviesan al departamento de Córdoba, según fueron “Creadas”. Agarre un helicóptero y vaya solucionar a la gente! Deje ya tanta carreta Petro“, ”Hasta habrá que explicarse bien porque no se entiende en absoluto. Insultar tampoco ayuda. Qué pasó en el Departamento de Córdoba, por ejemplo, y por qué el Presidente @petrogustavo reaccionó 48 horas más tarde, después de un fin de semana de emergencias?" y “Presidente, hay momentos en los que no solo se necesita apoyo económico, sino también su presencia y solidaridad como coterráneo. Eso fortalece la confianza y renueva la esperanza. Juntos podemos construir más desde lo positivo que desde la crítica constante”.