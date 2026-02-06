Taliana Vargas mostró el problema de salud que enfrenta desde el hospital; pidió tomar precauciones

Taliana Vargas es un exreina de belleza, actriz, presentadora y activista social quien hizo parte de diversas producciones como ‘Chepe fortuna’, ‘Rafael Orozco el ídolo’, ‘Mujeres asesinas’, entre otras. Sin embargo, desde hace varios años no se le ha visto en la pantalla grande, pues está dedicada a su fundación Casa del Árbol y al pendiente de su esposo Alejandro Eder y sus dos hijos Alicia y Antonio.

Aunque en los últimos años Taliana ha estado alejada de la industria del entretenimiento, lo cierto es que en sus redes sociales sigue bastante activa compartiendo varios detalles de su vida. En medio de sus más recientes publicaciones, la exreina de belleza dio a conocer los problemas de salud que se encuentra enfrentando:

“Ojo con la influenza que está dando duro. Por acá me tumbó”, fueron las declaraciones expuestas por parte de Taliana Vargas, las cuales estuvieron acompañadas de una imagen en el hospital.

Cabe resaltar que, tras su publicación, fueron varios los mensajes recibidos por parte de sus seguidores deseando su pronta recuperación frente a este duro momento de salud que enfrenta. Teniendo en cuenta que la mayor parte del tiempo busca estar en compañía de sus hijos, quienes son lo más importante para ella, así como también la serie de proyectos con los que cuenta.

Taliana Vargas tomada de las redes sociales de Taliana Vargas

¿Quién es el esposo de Taliana Vargas?

Hace 10 años, Vargas contrajo matrimonio con Alejandro Eder, actual alcalde de Cali y padre de sus dos hijos. La pareja es una de las más reconocidas del ámbito del entretenimiento y el ámbito político, en el que ambos han trabajado en equipo, asumiendo la responsabilidad de liderar el desarrollo y bienestar de los caleños.

Debido a esos 10 años juntos, la pareja hace unos meses decidió celebrarlo renovando sus votos en lo que fue una cercana y pequeña reunión junto a sus familias, en Santa Marta. Ahora, el pasado 20 de diciembre, Taliana llegó a sus 38 años, por lo que en su Instagram compartió un video, en el que aparece una vela con el número 28, pero luego su hija cambia la vela por el número 38; en este también está acompañada de su esposo y su hijo menor.“Happy Birthday to me, gracias, Dios mío, por los dones de tu amor”, expresó en el post.