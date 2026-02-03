“Para mi expectativa fue un 9″: Petro contó detalles exclusivos de su encuentro con Trump

Petro dio a conocer lo que habló con Donald Trump en la Casa Blanca.

Finalmente la reunión del presidente Gustavo Petro en la Casa Blanca con su homólogo Donald Trump, se realizó en la tarde de este martes 3 de febrero. Caracol Radio en cabeza del periodista Julio Sánchez Cristo, entrevistó al jefe de Estado colombiano en exclusiva, donde contó detalles poco conocidos del encuentro.

En una primera oportunidad, al ser preguntado sobre qué calificación le daba a la reunión, Petro aseveró que para su expectativa “fue un 9″.

Renglón seguido el mandatario declaró que admiró la Casa Blanca y le envió un elogio a Trump.

“Yo he estudiado la historia de Estados Unidos (...) No conocía la Casa Blanca ahora, la vi dos veces con Biden, ahora la vi más bonita, le dije que era un buen diseñador, cambió el corredor, el diseño estuvo espectacular”, dijo Petro para el medio anteriormente mencionado.

Gustavo Petro continúo detallando sobre la conversación con su homólogo.

“La reunión se da entre Gobierno y Gobierno, y hablamos de los temas que son. Hablamos de los temas de hoy. El punto común entre las naciones tiene una palabra: Libertad. Por ahí comenzamos“, explicó Petro.

En ese sentido, el presidente colombiano aseguró que le explicó muy bien sus resultados en materia de narcotráfico, aduciendo que hubo “desinformación” por parte del equipo de Trump. Además lo invitó a invertir en la energía en la Guajira.

“Hablamos de energía que se sabe que es mi línea divisora, le mostré que la Guajira tenia la energía limpia para reactivar Venezuela. También se puede limpiar toda la matriz energética de Estados Unidos. Quedó claro, sin pelear, que la energía limpia podría activar el occidente de Venezuela que nos permita quitar los campos de hoja de coca del Catatumbo“, detalló Petro.

En ese sentido, Petro le aseguró a Caracol Radio que le propuso a Trump, unir los Ejércitos junto con Venezuela, con el objetivo de acabar con el narcotráfico.

“Hay que colocar el Ejército de Colombia y Venezuela, de tal manera que, quienes arrodillados al narcotráfico, sean derrotados”, declaró.

Por otro lado, muy rápidamente el jefe de Estado colombiano señaló que le pidió a Trump, “mediar” con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, para superar la crisis que tienen ambos países, expresando que el presidente de Estados Unidos respondió: “Lo llamaré”.

Consultado por Julio Sánchez Cristo sobre las discrepancias de la conversación, Petro dijo que Donald Trump le preguntó si tuvo miedo luego de la operación en Venezuela.

“Me preguntó si me había asustado y qué pensaba de la acción en Caracas. Yo le dije que estaba acostumbrado a la guerra. No profundizamos más en el tema, pero me preguntó por Delcy y le dije la verdad: yo estaba hablando con la oposición y las fuerzas oficialistas racionales”.

En esa misma línea, Petro ahondó más en los temas en los que según él, no lograron llegar a acuerdos, refiriéndose a dos peticiones que le hizo a Trump: desclasificar los archivos de la toma del Palacio de Justicia y el asesinato a Jorge Eliécer Gaitán.

“Hablamos del asesinato de Jorge Eliecer Gaitán, que pasó por inteligencia norteamericana, me preguntó que si creíamos que Estados Unidos haya estado metido en esos hechos y le dije que no no, pero que queremos saber qué pasa con los archivos”, aseguró Petro.