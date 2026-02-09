Pipe Bueno y Luisa Fernanda W mostraron detalles de su lujosa casa en México y los líos que vivieron tras la mudanza

Pipe Bueno y Luisa Fernanda W son una de las parejas más estables de la farándula nacional. Aunque en principio fueron blanco de fuertes críticas debido al poco tiempo en el que se dio su relación tras el fallecimiento de Fabio Legarda, pareja de aquel momento de la creadora de contenido, lo cierto es que ambos demostraron el amor que se tienen, construyendo así una familia años más tarde y dándole la bienvenida a sus dos hijos, Dominic y Máximo, quienes son lo más importante para ellos.

Sin embargo, antes de finalizar el 2026, la pareja confirmó que le decía adiós a Colombia, esto con el fin de llevar a cabo nuevos proyectos, especialmente por parte de Bueno, teniendo en cuenta la amplia visibilidad con la que podría llegar a contar en México. Lo cierto es que constantemente la familia viaja a Colombia con el fin de compartir con sus seres queridos y adelantar diferentes proyectos.

En medio de una de sus más recientes visitas, Luisa Fernanda y Pipe estuvieron haciendo parte de ‘La Red’, Caracol, donde se refirieron a los cambios que trajo consigo esta mudanza y, por ende, estar lejos de Colombia, que tampoco fue sencillo. “No había agua caliente, no prendía el gas. Había cosas que yo no sabía todavía. Estábamos llamando a todo el mundo, la propietaria de la casa, para poder entender y demás, pero todo muy bien, gracias”, fueron las declaraciones expuestas por parte de Pipe Bueno, mientras que Luisa Fernanda W no guardó silencio y señaló: “Estoy tranquila si mis hijos están felices. Cuando llegamos, ellos amaron el lugar, porque acá hay parques, hay un club. Lleva 15 días acá y ya está diciendo wey, verlos a ellos felices, yo estoy tranquila”.

En medio de esta visita desde Colombia hasta México por ‘La Red’, Caracol, la pareja mostró que no escatimó en gastos para adecuar de la mejor manera posible cada uno de los espacios de su hogar, buscando sentirse como en casa y que la misma energía la sintieran sus pequeños.

¿Por qué Pipe Bueno y Luisa Fernanda W se fueron de Colombia?

Desde hace varios meses, Pipe confesó que, luego de un buen tiempo de estar pensándolo, decidió radicarse en México y abandonar Colombia con el fin de seguir dando a conocer su talento en los escenarios. En esa medida, internacionalizar su carrera. Aunque esta no terminó siendo una decisión sencilla, sí estuvo apoyada por su pareja, Luisa Fernanda W, ya que en pasadas entrevistas el paisa dejó claro que si la creadora de contenido decía que no, él también se iba del país debido al amor que siente por ella y por sus hijos.