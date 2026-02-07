“Me tocó la mano”: Expresentadora del Canal RCN habló del estremecedor encuentro con la Virgen

El Canal RCN es uno de los canales de televisión abierta más importantes y de mayor audiencia en Colombia, que durante varios años ha ofrecido una programación variada que incluye telenovelas y series, noticiero, ‘realities’ y programas de variedades, deportes y contenido especial.

Durante varios años, Zahira Benavides hizo parte de Noticias RCN, siendo parte de la sección de entretenimiento del informativo, contando así con el cariño por parte de los televidentes. Sin embargo, debido a la serie de cambios que enfrentó el noticiero, la presentadora fue despedida en medio de la reestructuración, siguiendo adelante con nuevos proyectos y apariciones, especialmente cuando de redes sociales se trata.

Hace pocos días, Benavides estuvo haciendo parte de ‘Sinceramente Cris’, donde dio a conocer su experiencia con la Virgen de Fátima, pues según su relato, se le apareció: “Veo cómo la virgen me da la mano y me dice: No estás sola. Yo se la toco y es real, me pasó hace menos de dos años. Cuando yo me despierto, siento el calor de la mano de la Virgen y luego veo la película de la Virgen de Fátima y la palabra que les dice a los niños la Virgen de Fátima es: ”No están solos“.

Seguidamente, la expresentadora de RCN dejó claro que esta fue una experiencia sobrenatural que nunca pensó vivir, pero se siente agradecida por aquella aparición, pues le permitió ver con mucha más claridad algunas situaciones de su vida. Al compartir dicha experiencia, fueron varias las reacciones en apoyo y en fe a la Virgen de Fátima, siendo este un mensaje claro para ella.

¿Cuál es el nuevo negocio de Zahira Benavides?

A pesar de que su salida de RCN se dio hace varios meses, lo cierto es que Zahira no se ha quedado quieta, pues ha buscado seguir trabajando, pero ahora fuera de la televisión, pues la expresentadora de Noticias RCN recientemente confirmó la apertura de su nuevo negocio en la capital colombiana, el cual está enfocado en un spa facial y corporal:

“Noches sin dormir anhelando abrir, un proyecto como todos, queriendo que lo amen tanto como yo. Comenzar es todo un reto, pero con la satisfacción del deber cumplido. Gracias a Tantas personas que lo hicieron posible. Ahora abrir las puertas y decirles BIENVENIDOS...“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Zahira Benavides, de RCN.