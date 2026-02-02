“La embarramos”: Milena López habla del fracaso que la llevó a empezar de cero tras dejar Muy Buenos Días

Durante años, Milena López fue un rostro familiar para millones de colombianos que encendían el televisor cada mañana. Su presencia en Muy Buenos Días, junto a Laura Acuña y el recordado Jota Mario Valencia, la consolidó como una de las presentadoras más queridas del formato matutino. Sin embargo, lejos de las cámaras y los aplausos, la comunicadora atravesó una etapa que puso a prueba su estabilidad personal y profesional.

Tras alejarse de la televisión para enfocarse en emprendimientos familiares, López tomó junto a su esposo, Andrés Ardila, una decisión que parecía prometedora: mudarse a Barranquilla y apostar por un nuevo proyecto comercial. La costa atlántica se convirtió en su plan de vida, pero el panorama no tardó en cambiar. Las dinámicas del mercado local y las dificultades del negocio terminaron por convertir la apuesta en un fracaso que los obligó a replantearlo todo.

La historia salió a la luz en una entrevista con el programa Qué está pasando, donde la presentadora habló con honestidad sobre el momento en que entendieron que debían regresar a Bogotá. Lejos del drama, López relató la experiencia como una lección de vida y no como una derrota. El viaje de regreso, de 17 horas por carretera, simbolizó el cierre de un ciclo que no funcionó como esperaban, pero también el inicio de uno nuevo.

“Todo el mundo se equivoca, todo el mundo empieza de cero”, aseguró la presentadora al recordar cómo su esposo reconoció que era momento de dar marcha atrás. Para López, compartir esta historia no es motivo de vergüenza, sino una forma de normalizar los tropiezos que también viven quienes han tenido carreras exitosas frente a las cámaras.

Hoy, lejos del ruido mediático, Milena López mantiene un proyecto que sí floreció. Junto a su esposo administra un hotel familiar en Barichara, Santander, un negocio que ha crecido de manera sostenida y se ha ganado el reconocimiento de sus visitantes. Allí, entre la tranquilidad del turismo y la gestión empresarial, la presentadora encontró un ritmo de vida distinto, más pausado y alineado con sus prioridades actuales.

Su historia refleja una faceta poco visible del mundo del entretenimiento: la de quienes, tras el éxito, también enfrentan fracasos, toman decisiones difíciles y aprenden a reinventarse lejos del set, pero con la misma determinación de siempre.