“¿Por qué no te vas del país?” Adriana Lucia abrió su corazón y habló de las fuertes críticas por su apoyo a Gustavo Petro

Adriana Lucía es una reconocida cantante, compositora y guitarrista colombiana, que a lo largo de su amplia experiencia nacional e internacional ha buscado dar a conocer diversos ritmos folclóricos como el vallenato, el porro y la cumbia, con elementos contemporáneos y pop. La cordobés es considerada una de las voces más representativas en Colombia, pero más allá de su pasión musical también se ha convertido en una activista en temas sociales y culturales en Colombia, mostrando su apoyo al actual presidente de Colombia a lo largo de las pasadas elecciones presidenciales y en esta ocasión Adriana abrió su corazón y habló de las fuertes críticas por su apoyo a Gustavo Petro.

La intérprete de ‘Quiero que te quedes’ fue entrevistada por el programa de entretenimiento ‘Lo sé todo’, donde se encargó de contar no solo detalles con respecto a su nuevo álbum, sino también las duras experiencias que ha tenido que atravesar a causa de los malos comentarios que en el último tiempo ha recibido por el apoyo de dar a conocer sus posiciones políticas y por ende, dar su opinión frente a algunas situaciones que se viven en el país.

“Unos amigos míos, músicos, colegas, me decían, ¿por qué no te vas del país? Y la gente me escribía cosas muy horribles en las redes sociales, y que me violaran. Porque los insultos a las mujeres son diferentes que a los insultos de los hombres. Cosas terribles con gente cercana, gente que me dejó de hablar, gente que yo consideraba que era de mi vida, de mi alma. También fue un colador”, fueron las primeras declaraciones de la cordobés.

Recomendados

Asimismo, la cantante reiteró que no solo fueron las críticas recibidas a través de las redes sociales, sino también el comportamiento de amigos cercanos e incluso hasta terminó nombrando a su familia. Sin embargo, ese no fue la más complicado, pues Adriana aseguró que atravesó por un choque y se preguntaba el porqué tenía que pasar por estas situaciones: “Yo empecé a pensar que las redes sociales eran un mundo de fantasía también”.

Finalmente, en medio de la serie de recuerdos que llegaron a la mente de Adriana Lucía sacó una sonrisa para resaltar que le alegra de todo corazón lo que sucede, pues se encontraba en un programa de entretenimiento hablando de política, situación que no sería muy común en otros tiempos e incluso con otras figuras: “Esta ya es revolucionario. Mira, estoy lanzando una canción y estoy hablando de posturas políticas. Esto es una gran revolución en la televisión colombiana”.

¿Quién es el esposo de Adriana Lucía?

El esposo de Adriana Lucía es Felipe Buitrago un odontólogo que una más allá de esta pasión siente un profundo amor por el deporte. La pareja lleva más de 10 años de matrimonio y fruto de este amor nacieron sus tres hijos, Simona y Carlota, las dos gemelas y las menores de la familia, además de Salomón, quien fue el primero en llegar a su hogar para unirlos mucho más.