Hermana de Yeison Jiménez alertó sobre estafas con negocio del artista, ¿qué pasó?

Más allá de sus reconocimientos musicales, el cantante Yeison Jiménez supo encaminarse por otras facetas como lo es la de empresario, pues contaría con alrededor de 9 negocios, buscando que su única fuente de ingreso no fuera la música, buscando darle lo mejor a su familia y tratando de ayudar a quienes más lo necesitan, situación por la que su fallecimiento ha causado un dolor inmenso en el país. Esto luego de que la avioneta en la que se movilizaba junto a otros cinco ocupantes se accidentara y perdieran la vida.

Le puede gustar: Carolina Ramírez confirmó su embarazo a sus 42 años de edad con emotivas fotos, “milagro en silencio”

Desde el pasado 10 de enero, la vida para la familia de Yeison cambió drásticamente, asistiendo así a cada uno de los homenajes realizados en honor a su rol en la música, pero también por el ser humano que fue. Aunque la familia se encuentra transitando por un dolor inmenso, los problemas con respecto a algunos de sus negocios han comenzado a aparecer y muestra clara de ello son las recientes publicaciones compartidas por su hermana, Lina Jiménez.

En medio de las mismas, la hermana del fallecido artista lanza una alerta frente a posibles estafas con respecto al negocio de Jiménez, que tiene que ver con ‘Criadero la cumbre’, donde Jiménez vendía sus gorras y demás accesorios:

“Ojo, no se deje estafar. No tenemos TikTok; esta cuenta está estafando a las personas haciéndose pasar por nosotros. Ayúdennos a reportarla para que no siga engañando a las personas”, declaraciones que estuvieron acompañadas por una captura de pantalla con la respectiva cuenta que ahora se hace pasar por la empresa de Yeison Jiménez.

Aquí el comunicado oficial por parte del negocio de Yeison Jiménez, ‘Criadero la cumbre’:

“Debido a la tragedia ocurrida el día 10 de enero, nos vimos obligados a suspender temporalmente nuestras labores. Retomamos operaciones nuevamente el 22 de enero, y a partir del 23 de enero iniciamos el despacho de los pedidos que habían quedado represados desde el 9 de enero. Por esta razón, nuestro plazo de entrega es de hasta 15 días hábiles, contados a partir del 23 de enero, que fue cuando retomamos oficialmente los envíos.

Al regresar a labores, nos encontramos con las redes sociales y los pedidos completamente colapsados, lo que ha dificultado responder de manera inmediata a todos los mensajes. Durante los días en los que no estuvimos operando, no tuvimos acceso a nuestras cuentas, además de presentarse intentos de hackeo, lo que generó aún más congestión en nuestras plataformas y líneas de comunicación.

Actualmente, nuestra línea de WhatsApp se encuentra colapsada, por lo cual NO estamos prestando atención por este medio. En este momento, la comunicación se está realizando únicamente a través de Instagram, donde estamos leyendo y respondiendo los mensajes en la medida de lo posible.

Queremos brindarles total tranquilidad; todos los pedidos son 100 % seguros y confiables. Estamos trabajando intensamente todos los días para cumplirles a todos, despachando entre 150 y 200 pedidos diarios, con el objetivo de ponernos al día lo más pronto posible.

* Información importante sobre los pedidos: Las ventas y nuevos pedidos se están recibiendo únicamente a través de nuestra página web. Si realizaste una compra en preventa, recuerda que antes de finalizar la compra estaba claramente especificado que el tiempo de entrega es de hasta 15 días hábiles. Agradecemos su paciencia, comprensión y apoyo mientras seguimos trabajando con compromiso y responsabilidad para cumplirle a cada uno.

Hermana de Yeison Jiménez redes sociales de Hermana de Yeison Jiménez