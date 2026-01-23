Esposa de Yeison Jiménez le hizo sentida petición a la novia de Jhonny Rivera en medio de su despedida

Uno de los cantantes de música popular más conocidos en Colombia fue Yeison Jiménez, quien contó con toda una serie de éxitos, los cuales le permitieron llevar a su talento nacional e internacionalmente. Además de abrirse camino como empresario, contando con alrededor de 9 negocios en diferentes ciudades de Colombia, sin embargo, el pasado 10 de enero el artista perdió la vida en medio de un accidente en su avioneta en Paipa, Boyacá, que también cobró la vida de los otros cinco tripulantes, dejando así un dolor inmenso en sus fieles seguidores y por supuesto, en su familia.

Las últimas semanas han sido las más difíciles para su familia, quienes en medio de diferentes homenajes le dieron el último adiós a Jiménez, estando acompañados de los seguidores del artista, así como también de diferentes familiares y figuras de la esfera del entretenimiento, quienes no dudaron en exponer su tristeza ante esta sorpresiva partida.

Algunos de los asistentes fueron Jhonny Rivera, conocido artista de música popular, quienes tuvo acompaño por su novia, Jenny López, quien días después en medio de una dinámica de preguntas se refirió al motivo por el que no cantó durante el homenaje y de paso confesó la petición realizada por parte de la esposa de Yeison Jiménez, Sonia Restrepo:

“¿Por qué no canté en el homenaje público de Yeison? Primero, porque ya había un minuto a minuto y, segundo, porque los artistas más reconocidos del género eran los encargados de realizar ese homenaje (...) Canté en el homenaje privado porque su familia me lo pidió. Sonia me dijo que si podía cantar ‘Amor eterno’, ‘Confieso’, de Kany García, y ‘Como me haces falta’, en la versión de Marbelle. Les canté esas tres canciones, fue un momento muy emotivo y fue muy difícil cantar porque cantaba y lloraba al tiempo”, fueron las declaraciones expuestas por parte de la novia de Jhonny Rivera.

Cabe resaltar que hasta el momento, Restrepo ha buscado vivir su duelo de manera privada, sin dar mayores detalles a los medios de comunicación y por ende, a través de sus redes sociales, pues desde antes del deceso de Jiménez no solía compartir su vida.

¿Cuántos hijos tuvo Yeison Jiménez?

Yeison Jiménez tiene tres hijos, dos de ellos de sangre, quienes son Thaliana, quien estaría sobre sus 8 años de edad, mientras que a finales del 2024 quien llegó para cumplirle el sueño fue Santiago, quien tiene aproximadamente 6 meses de edad. A pesar de que ellos son sus hijos biológicos, a quienes también considera como su pequeña es a Camila, que está por llegar a sus 15 años de edad y es la hija de su pareja, Sonia Restrepo, desde el momento en el que se conocieron lograron conectar y el cariño entre ellos es más que evidente.