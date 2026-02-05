Este es el lío legal que deberá enfrentar la familia de Yeison Jiménez tras su deceso

El pasado 10 de enero, una de las noticias que conmocionó a Colombia tuvo que ver con el fallecimiento de Yeison Jiménez, luego de un accidente en su avioneta en Paipa, Boyacá, donde también fallecieron los otros cinco ocupantes. Tal noticia ha dejado un dolor inmenso en su familia, que, además de darle el último adiós, como el cantante lo mencionó, también han estado presentes en los diferentes homenajes realizados en su honor y por su descanso.

Le puede gustar: Ella es la expresentadora de RCN que hará parte de ‘MasterChef’; regresa a la televisión después de años

La noticia de su deceso no solo conmocionó a Colombia, sino que también resonó en varios países del mundo debido al impacto a nivel musical que dejó Jiménez. En medio de la información revelada, se conoció el millonario fraude del que fue víctima el cantante, luego de invertir alrededor de un millón de dólares en negocios que parecían darle grandes ganancias; sin embargo, todo se trató de una estafa.

Aquella situación habría tenido lugar en el año 2021 y, ante su deceso, ‘TV Azteca’ dio a conocer que el hombre detrás de esta millonaria estafa se encuentra tras las rejas; sin embargo, el dinero invertido no ha sido recuperado y el caso se encontraría en fase incidente de reparación.

“Una audiencia clave programada para diciembre pasado fue aplazada hasta marzo de 2026″, fueron las declaraciones mencionadas por parte del abogado de este proceso para la mencionada producción. Es decir, que en medio del duelo que viven como familia tras el fallecimiento de Yeison Jiménez, dentro de pocas semanas deberán seguir adelante con el proceso judicial, esto con el fin de recuperar la millonaria suma de dinero.

Cabe resaltar que hasta el momento han sido pocas las declaraciones por parte de la familia de Yeison Jiménez, pues han querido vivir su duelo de manera privada a pesar de las diferentes muestras de cariño expresadas por parte de artistas y los fieles seguidores del artista.

¿Quién es la hija mayor de Yeison Jiménez?

La hija mayor de Yeison Jiménez es Camila, quien se encontraría sobre sus 14 años de edad. La menor no es la hija de sangre del artista, pero desde el momento en que la conoció, teniendo una corta edad, se robó su corazón, dándole el amor de un padre, a pesar de la situación. Luego de que su mamá, Sonia, y Yeison decidieron vivir juntos en Bogotá, ella llegó junto a su progenitora.