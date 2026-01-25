Así quedaron las lujosas joyas de Yeison Jiménez tras el fatídico accidente

Más allá de sus reconocimientos musicales, el cantante, Yeison Jiménez supo encaminarse por otras facetas como lo es el de empresario, pues contaría con alrededor de 9 negocios, buscando que su única fuente de ingreso no fuera la música, buscando darle lo mejor a su familia y tratando de ayudar a quienes más lo necesitan, situación por la que su fallecimiento ha causado un dolor inmerso en el país. Esto luego de que la avioneta en la que se movilizaba junto a otros cinco ocupantes se accidentara y perdieran la vida.

Le puede gustar: “Porque no se lo di”: Martha Isabel Bolaños se fue en contra de Cris Carpentier tras supuesto amorío

El pasado 10 de enero Colombia se conmocionó con la noticia del fallecimiento de Yeison, quien será considerado como uno de los artistas más influyentes de la música popular. Aunque el accidente en Paipa, Boyacá, sigue siendo materia de investigación, siguen saliendo a la luz algunos detalles de aquel fatídico hecho.

Una de las imágenes más recientes tienen que ver con las joyas que pertenecerían a Jiménez, una de las más destacadas aquellas ‘Mi promesa’, una cadena la cual se le vio en varias ocasiones, siendo esta una de sus frases más célebres e incluso así se llamó su tour.

Otros de los elementos encontrados corresponden a cadenas, relojes, anillos, pulseras, los cuales también corresponderían a otros de los ocupantes. Cabe resaltar que este hecho ha generado conmoción entre los seguidores del artista debido a que en varias ocasiones el hombre se dejó ver luciendo varios de estos elementos.

Se espera que en los próximos días las autoridades aclaren los motivos detrás de este accidente que cobró la vida de seis personas, las cuales fueron despedidas a partir de varios homenajes.

¿Quién es la esposa de Yeison Jiménez?

La esposa de Yeison Jiménez es Sonia Restrepo, con quien el cantante lleva más de 10 años de relación. La pareja se conoció durante un concierto del hombre en Manizales, siendo estos los inicios de su carrera, aunque en principio no sucedió nada, semanas más tarde comenzaron a salir y posteriormente entablaron un noviazgo a distancia, ya que Jiménez se encontraba en Bogotá.

Meses más tarde, Yeison le pidió a su pareja vivir con él en Bogotá, junto a la hija de Sonia, Camila, y años más tarde le dieron la bienvenida a Thaliana y ahora no caben de la dicha con la llegada de Santiago, su segundo hijo juntos.