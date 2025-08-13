Yeison Jiménez confesó sus millonarias ganancias fuera de la música; facturó 56 millones en un fin de semana

Yeison Jiménez es un famoso cantante colombiano, quien cuenta con varios años de experiencia en la industria del entretenimiento, convirtiéndose en uno de los máximos exponentes del género a nivel nacional e internacional. Sin embargo, más allá de su rol en la música, también ha logrado explorar otras facetas como lo es la de empresario, obteniendo así millonarias ganancias.

Aunque los inicios de Jiménez no fueron sencillos, teniendo en cuenta que inició trabajando en la plaza de Corabastos, esto no fue impedimento para que cumpliera sus sueños como artista, contando actualmente con varios éxitos que siguen presentes entre sus fans.

La serie de presentaciones y conciertos con los que ha contado en los últimos años en diferentes zonas del país y el mundo han traído consigo millonarias ganancias que además de disfrutar de algunos lujos y también vacaciones en compañía de su familia ha buscado invertir y darse a conocer como empresario.

Uno de sus negocios más conocidos tiene que ver con su marca de gorras, que ya lleva un buen tiempo en el mercado y ha tenido buenas ventas, a pesar de que en pasadas ocasiones han buscado suplantarla, Jiménez sigue adelante dándose a conocer en el mercado.

Aunque para muchos, las ganancias que dejarían este tipo de accesorios no serían mayores, lo cierto es que en medio de una de sus entrevistas, Yeison Jiménez confesó que la venta de sus gorras terminan siendo millonarias: “Si Vicente Fernández estuviera vivo y sacara un sombrero, valga lo que valga, si él se lo pone, yo me lo compro. Hoy que Dios me da la oportunidad, yo lo compraría, ahí es donde entiendo por qué me funcionó tanto y créeme hemos tenido ventas absurdas”.

Seguidamente, Jiménez confesó que durante un fin de semana facturó 56 millones vendiendo gorras, lo que terminó sorprendiendo a varios de sus seguidores, teniendo en cuenta que a través de sus redes sociales, el cantante aparece usando varias de ellas y también promocionando su marca, lo que alentaría a sus fans a adquirirlas.

¿Quién es la hermana de Yeison Jiménez?

La hermana de Yeison Jiménez es Lina Jiménez y habría sido la única con la que creció y vivió los primeros años de su vida, en comparación a otros de sus hermanos. Por ende, el artista ha buscado darle lo mejor tanto ella como a su mamá, sin dejar de lado que también la ha puesto al frente de uno de sus negocios como lo es ‘Sírvalo, pues’, ya que ella suele promocionar varios de los eventos de esta marca por medio de sus redes sociales, sin dejar de lado que hace parte de varios de los viajes del cantante y tendría una buena relación con el resto de su familia.