Diana Ángel se la juega por Iván Cepeda y confía en que ganará la presidencia en la primera vuelta

‘La casa de los famosos’ es uno de los programas de entretenimiento del canal RCN que ha estado presente durante tres temporadas, reuniendo así a todo un grupo de personalidades, quienes dan de qué hablar al estar compartiendo en una misma casa, donde las polémicas, amistades y rivales han estado más que presentes.

Actualmente, el programa se encuentra en su tercera temporada; sin embargo, los participantes de las pasadas versiones tampoco se quedan atrás y muestra de ello es Diana Ángel, una reconocida actriz colombiana que ha hecho parte de diferentes producciones televisivas, pero con el fin de salir de su zona de confort decidió ingresar al ‘reality’.

Aunque no se llevó el premio mayor, lo cierto es que logró ganarse el cariño de los televidentes, dándole paso a nuevos proyectos. Más allá de sus obligaciones, Diana Ángel termina siendo bastante activa a través de sus redes sociales, donde dejó su claro apoyo a Iván Cepeda para las próximas elecciones presidenciales, deseando que logre ganar durante la primera vuelta:

“Mi nombre es Diana Ángel y voy a votar por usted. Sí, señor, vamos a ganar en primera vuelta (…) En primera vuelta, vamos por ella“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Diana Ángel, de ‘La casa de los famosos’. Cabe resaltar que las declaraciones de la famosa actriz estuvieron acompañadas por las palabras de Levy Rincón, quien sostuvo que Cepeda es el candidato de la izquierda, destacando que será el próximo presidente de Colombia a pesar de las diferentes jugadas que se busquen realizar desde otros polos políticos.

De acuerdo con la Confederación de Autismo de España, el síndrome de Asperger forma parte del TEA (trastorno del espectro del autismo) y las personas que en su día recibieron dicho diagnóstico comparten las características nucleares de la condición: dificultades en la comunicación social y en la flexibilidad de pensamiento y comportamiento. Sin embargo, tienen un lenguaje fluido y una capacidad intelectual media e incluso superior a la media de la población.