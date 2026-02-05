Falleció exparticipante de ‘La Voz’ tras el ataque de una serpiente

Uno de los programas de entretenimiento más conocidos por todo el mundo es ‘La Voz’, en la que son cientos de hombres y mujeres que buscan demostrar su talento como artistas, recibiendo asesoría de icónicos cantantes que buscan ser su guía a lo largo de la producción y, por ende, buscar que el grupo de elegidos por cada jurado llegue lo más lejos dentro de la competencia e incluso que uno de ellos llegue a convertirse en el ganador de la temporada.

Le puede gustar: Ellas son las dos presentadoras que habrían sido despedidas de ‘Día a día’, ¿de quiénes se trata?

Sin embargo, a través de las redes sociales se dio a conocer el fallecimiento de la exparticipante de ‘La voz’, Ifunanya Nwangene. Según la información revelada, la emergencia ocurrió en su vivienda ubicada en Abuja, Nigeria.

El hecho habría tenido lugar durante la madrugada mientras que la artista se encontraba durmiendo y fue víctima de una serpiente, recibiendo así una mordida de este animal. En medio de los servicios de emergencia recibidos en su hogar y ante la gravedad de la situación, Ifunanya fue rápidamente trasladada a un hospital; sin embargo, allí no contaban con los recursos necesarios para su atención y, tiempo más tarde, fue remitida a otro hospital debido al grado de complejidad en su salud.

“No podía hablar, solo hacía señas con las manos (...) tenía dificultades para respirar”, fueron las declaraciones expuestas por parte de uno de los amigos de la mujer. Ante su grave estado de salud, horas más tarde se confirmó el fallecimiento de Ifunanya Nwangene a sus 26 años de edad, dándose a conocer en la televisión debido a su participación y talento en ‘La Voz’. “Se realizaron maniobras de reanimación y se administró el tratamiento disponible”, fueron algunas de las declaraciones expuestas por el hospital.

Según las primeras informaciones, en la vivienda de la mujer se encontraron dos réptiles e incluso personas presentes en el lugar aseguraron que uno de ellos tenía el aspecto de una cobra.

Mhoni Vidente predijo una nueva pandemia para el mundo

Según lo mencionado por Mhoni Vidente, el mundo tendrá que enfrentar una nueva pandemia, al parecer, como ocurrió hace varios años con el COVID-19, sin embargo, sin tanta fuerza.

“Visualizo una pandemia, ya les había comentado que iba a venir a finales de diciembre o principios de enero (…) Es la super gripa, hay que cuidar, hay que saber proteger, ya te la sabes. Hay que empezar a usar el cubrebocas, tomar muchos cítricos; esa pandemia no es tan agresiva como el COVID, pero es la combinación de dos virus, que es la super gripa, te tiene que cuidar y sobre todo proteger (...) Un frío como nunca lo había visto, temperaturas hasta 20 o 0 25º-“,fueron las declaraciones expuestas por parte de Mhoni Vidente