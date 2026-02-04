Hasta Francia Márquez se refirió al comentario racista de Johanna Fadul rechazando lo sucedido en RCN

Francia Márquez criticó el Canal RCN y su programa La Casa de los Famosos por reproducir el comentario racista de Johanna Fadul.

Lo sucedido en el programa La Casa de los Famosos Colombia por parte de la actriz Johanna Fadul sobre comentarios racistas a un integrante del formato televisivo, dejó todo tipo de reacciones más allá del mundo de la farándula.

En esta ocasión ante los rechazos masivos, se sumó un personaje importante de la política colombiana, se trata de la vicepresidenta de la República Francia Márquez, quien en su cuenta de “X” (antes Twitter) se refirió a lo acontecido.

La funcionaria del gobierno de Gustavo Petro, criticó los comentarios de Fadul en el programa de RCN, expresando:

“Rechazo enfáticamente lo ocurrido en el programa La Casa de los Famosos del Canal RCN. Es inaceptable y profundamente doloroso ver cómo se reproducen expresiones de racismo en un espacio de televisión nacional”, escribió Márquez.

La vicepresidenta continuó su argumento detallando a la problemática histórica del racismo.

“Quienes hemos padecido el racismo sabemos que no es un hecho aislado ni una simple palabra mal dicha: es una herida que se abre todos los días y contra la cual luchamos de manera permanente. El racismo estructural no es una opinión ni un show. Es una forma de violencia y es un delito, tipificado por la ley colombiana”, declaró.

Finalmente Francia Márquez hizo un llamado a la ciudadanía:

“Como sociedad tenemos la responsabilidad de no normalizar el racismo, y de trabajar sin descanso para erradicar esta práctica deshumanizante”.