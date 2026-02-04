Las famosas expulsadas durante las tres temporadas de La Casa de los Famosos Colombia

La tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia, que inició este 12 de enero de 2026, ha arrancado con una intensidad que mantiene al país pegado a la pantalla bajo la conducción de Carla Giraldo y Marcelo Cezán. Al inico con 25 participantes conviviendo en un ambiente cargado de estrategias,que con el paso lde tiempo también trajo problemas, hasta el punto de expulsar participantes.

En fue el caso de Isabella Santiago, en la primera temporada del reality, que junto a otros compañeros tomaron de más y la actriz tuvo una actitud cuestionable a hacia Miguel Melfi, en donde lo perseguía para que le diera un beso; en redes sociales muchos cuestionaron a Isabella y pidieron que ‘El Jefe’ tomara medidas, sin esperar que esto sería la expulsión de la actriz nacida en Venezuela.

Sus compañeros de equipo la despidieron entre abrazos, pero la actriz se veía bastante calmada con los hechos. Otros de los sancionados de la noche fueron Miguel Melfi, Camilo y Karen Sevillano, todos puestos en la placa de eliminación tras agredirse físicamente en medio de una noche de alcohol.

En ese momento, muchos de los seguidores de Isabella Santiago lamentaron su expulsión, mientras qu ella en redes sociales afirmó que no le parecía justa la sanción que había recibido. Durante la misma temporada, ingreso la presentadora Nanis Ochoa quien cometió una falta a importante regla, esto al darle información del exterior a las personalidades dentro de la casa, eso le costó su cupo dentro del reality en el que no duró ni 24 horas.

Nanis le comentó a algunos de los participantes sobre como estaban recibiendo las polémicas del reality, los participantes,lo que era y es una grave falta para la desconexión que viven los participantes que llevan más tiempo dentro de la casa.

La presentadora no dio muchas palabras, solo afirmó que le gustó vivir la experiencia del reality, pero en su rostro se vio la sorpresa por su eliminación.

Johana Fadul expulsada de la tercera temporada

La actriz Johanna Fadul desató una fuerte controversia dentro de la temporada actual de La casa de los famosos Colombia 3 luego de pronunciarse de forma polémica durante una de las dinámicas del programa, lo que provocó un intenso debate y rechazo de la comunidad negra, hecho que generó la expulsión de la actriz.

Puede leer: Hermano de Johanna Fadul estalló contra el canal RCN, “Programa de m$erd%”

El comentario que encendió la polémica se dio durante la actividad conocida como “posicionamiento” que suele ser los días domingos, previo a la eliminación. En él los participantes deben explicar por qué quieren que otro concursante salga del reality. Fue en este momento, que Fadul se posicionó a su compañero Campanita con una frase sobre su “alma y mente igual de oscuras que su color de piel”, criterio que fue interpretado por muchos como un ataque basado en estereotipos raciales.

Las palabras provocaron inmediata reacción tanto dentro de la casa como en redes sociales, donde cientos de usuarios calificaron el comentario como racista e inaceptable.